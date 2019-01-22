Esesob Başkanı Birsen'den İndirim Açıklaması
1 saat önce
Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESESOB) Başkanı Ekrem Birsen, enflasyonla mücadele kapsamında yapılan indirimlerin bir oyuna dönüştüğünü belirtti.
Eskişehir
Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESESOB) Başkanı Ekrem Birsen
, enflasyonla mücadele kapsamında yapılan indirimlerin bir oyuna dönüştüğünü belirtti.
Birsen, açıklamasında, büyük mağazalar tarafından enflasyonla mücadele kapsamında gerçekleştirilen indirimlerin, müşteri çekmek adına yapılan bir oyun olduğunun belirtti. ESESOB Başkanı Birsen, "Geçtiğimiz yıl döviz kurlarının artışıyla yaşanan yüksek enflasyon ortamı nedeniyle hükümetimizin başlattığı Enflasyonla Mücadele kampanyası çerçevesinde büyük mağazaların yapmış oldukları indirimler, son zamanlarda büyük mağazaların müşteri çekmek amaçlı kullandıkları bir oyuna dönüşmüştür.
Enflasyonla Mücadele adı altında indirim yaptıklarını söyleyerek, aslında fahiş fiyatlar üzerinden indirimler yaparak ürünleri yine normalin üzerinde fiyatlarla satmakta ve indirim adı altında halkımızı aldatmaktadırlar. Yine döviz kurlarını bahane göstererek yüksek fiyat artışı yapan bu firmalar, döviz kurlarının düşmesine rağmen fiyatlarında herhangi bir indirime gitmemişlerdir. Bu konuda halkımızı uyanık olmaları yönünde uyarıyoruz. Halkımızın fiyat karşılaştırması yaptıklarında bakkal ve bayilerimizde satılan ürünlerin büyük marketlere oranla daha uygun olduğunu, halk pazarlarında satılan sebze ve meyvelerin büyük mağazalara göre daha taze ve daha ucuz olduklarını göreceklerdir" diye belirtti. - ESKİŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 03:51 Kaynak: İHA
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