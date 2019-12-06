ESET, 2020 için dijital güvenlik yazılımlarını piyasaya sundu

Türkiye 'nin önde gelen antivirüs şirketlerinden ESET, siber saldırılarla mücadele edecek ve "özel olanın özel" kalmasını sağlayacak 2020 sürümlü güvenlik yazılımlarını piyasaya sundu.

Yeni yazılımlar, Divan İstanbul Taksim Oteli'nde yapılan basın toplantısıyla duyuruldu. ESET Türkiye CEO'su Alain Soria, ESET Türkiye Ürün ve Pazarlama Müdürü Can Erginkurban ve ESET Türkiye Satış Müdürü Asım Akbal yenilikleri anlattı.

Otuz iki yıldır dijital cihazları ve içerdikleri verileri virüslere karşı koruduklarını söyleyen ESET Türkiye CEO'su Alain Soria, "Hem bireyler hem kurumlar, korunmaya dair sürekli ve artan bir endişe içinde. Haksız değiller, global düzeyde her yıl yeni ortaya çıkan 130 milyonu aşkın zararlı yazılım; finansal ve kişisel bilgilerimizin, fotoğraflarımızın ya da kurumsal verilerimizin peşinde. ESET olarak bu saldırılara özgün ve yenilikçi siber güvenlik çözümlerimizle cevap veriyoruz. Dünyaya yayılmış araştırma merkezleri ve 1,600 kişiyi aşan uzman siber güvenlik personelimizle geliştirdiğimiz yazılımlar sayesinde kullanıcılarımız dijital sistem ve cihazlarında güvenli teknolojinin keyfini çıkarıyor" diye konuştu. Toplantıda ele alınan diğer konu başlıkları ise şu şekilde sıralandı;

Endişe duymadan bilgisayarı açabilmek…

Global düzeyde her yıl yaklaşık 130 milyon yeni zararlı yazılım ortaya çıkıyor. Kişisel, özel ve parasal veriler, yeterli korunmayan sistem ve cihazlar nedeniyle açığa çıkıyor ve siber hırsızlar tarafından kendi amaçları uğruna kullanılıyor.

Özel hayatı koruyan ekstra koruma katmanları

Bu 13 ana koruma kalkanının yanı sıra ayrıca Web Kamerası Koruması, Akıllı Ev Koruması, Oyun Modu, Ebeveyn Kontrolü, Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Koruması, Parola Yöneticisi ve Güvenli Veri Şifrelemesi gibi onlarca modül daha, verilere ulaşmayı hedefleyen milyonlarca zararlıya engel oluyor.

Yeni Çoklu Platform Uyumluluğu

ESET, koruma çemberini genişletebilmek adına 2020 sürümlerinde ürün lisanslarını artık "çoklu platform uyumlu" hale getirdi. Windows bilgisayarı için ESET Internet Security veya ESET Smart Security Premium lisansı satın alan kişi, aynı lisansı Mac Linux ve Android cihazlarını korumak için kullanabiliyor. Yani farklı sistem ve cihaz olmasına rağmen bilgisayar, tablet, telefon ve akıllı televizyona tek lisansla güvenlik sağlanıyor.

Kurumsal gizlilik: Tam Disk Şifrelemesi

ESET, 2020 yazılımlarında kurumsal gizliliğe de yeni bir katmanla katkıda bulunuyor. Kurumsal verilerin sızması, bu verileri barındıran cihazların kaybolması ya da çalınması, şirketler için çok büyük endişe kaynağı. Bu endişeye odaklanan ESET, kurumsal gizliliğe tam disk şifreleme ürünü ESET Full Disk Encryption (EFDE) ile çözüm sunuyor. Depolanan veriler şifrelenebiliyor ve yetkisiz kişilerin erişimi engellenebiliyor. EFDE, tek bir konsoldan kolayca yönetiliyor.

- İstanbul