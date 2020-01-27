Eset / Akbal : Siber saldırıya uğramamak artık bir mucize - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Eset / Akbal : Siber saldırıya uğramamak artık bir mucize - Son Dakika Ekonomi

Eset / Akbal : Siber saldırıya uğramamak artık bir mucize

14 dakika önce

Siber güvenlik şirketi Eset, iş ortakları ve müşterilerinin yanı sıra kurumları bilgilendirmek amacıyla düzenlediği ve ilkinin İstanbul'da gerçekleştiği Security Days 2020 toplantısında konuşan ESET Türkiye Satış Müdürü Asım Akbal, "Dijital dünyadaki zararlı yazılım sayısı 2020 itibarıyla 1...

Eset / Akbal : Siber saldırıya uğramamak artık bir mucize, System.String[]

Siber güvenlik şirketi Eset, iş ortakları ve müşterilerinin yanı sıra kurumları bilgilendirmek amacıyla düzenlediği ve ilkinin İstanbul'da gerçekleştiği Security Days 2020 toplantısında konuşan ESET Türkiye Satış Müdürü Asım Akbal, "Dijital dünyadaki zararlı yazılım sayısı 2020 itibarıyla 1 milyar adet sınırını geçti. Geldiğimiz aşamada kurumların siber saldırıya uğramaması mucize olur. Ancak zaten sorun artık siber saldırıya uğramak değil, sorun doğru önlemleri almamak" dedi ve ekledi:

"Dijital tehditlerin farkına varmamız ve bu tehditlerin oluşturabileceği riskleri kabullenmemiz ve korunabilmek için doğru önlemleri almamız gerekiyor.

"Günümüzde zaten sorun artık siber saldırıya uğramak değil. Sorun, pek çok kurumun siber saldırılara karşı hazırlıksız olması.

"Oysa katmanlı ve proaktif çözümlerle, saldırıları savuşturmak ve böylece pek çok sıkıntıdan, iş ve para kaybından kurtulmak mümkün."

Toplantılar yıl boyunca Bursa, Antalya, Kayseri, Gaziantep, Kocaeli, Denizli ve Konya'da da düzenlenecek.


İstanbul, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 02:30 Kaynak: DHA
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