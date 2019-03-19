Son Dakika Haberleri: ESET, çözüm ortaklarıyla Endülüs’e buluştu

ESET, çözüm ortaklarıyla Endülüs’e buluştu

20 dakika önce

Dünyanın en büyük antivirüs markalarından biri olan ESET, Türkiye'deki çözüm ortaklarıyla İspanya'da bir araya geldi.

ESET, çözüm ortaklarıyla Endülüs’e buluştu, System.String[]
Dünyanın en büyük antivirüs markalarından biri olan ESET, Türkiye'deki çözüm ortaklarıyla İspanya'da bir araya geldi. Ülkenin güneyindeki Endülüs bölgesinde gerçekleşen buluşmada, 2018'ün yorgunluğu atıldı ve 2019 pazarlama hedefleri değerlendirildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 09:20 

Türkiye, İspanya, Ekonomi
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