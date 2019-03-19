ESET, çözüm ortaklarıyla Endülüs’e buluştu
20 dakika önce
Dünyanın en büyük antivirüs markalarından biri olan ESET, Türkiye'deki çözüm ortaklarıyla İspanya'da bir araya geldi.
Dünyanın en büyük antivirüs markalarından biri olan ESET, Türkiye
'deki çözüm ortaklarıyla İspanya
'da bir araya geldi. Ülkenin güneyindeki Endülüs bölgesinde gerçekleşen buluşmada, 2018'ün yorgunluğu atıldı ve 2019 pazarlama hedefleri değerlendirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 09:20
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