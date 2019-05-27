Son Dakika Haberleri: ESET, çözüm ortaklarıyla iftar toplantılarında buluştu

ESET, çözüm ortaklarıyla iftar toplantılarında buluştu

1 saat önce

Türkiye'nin kurumsal ve bireysel olarak en çok tercih edilen antivirus yazılımlarını sunan ESET, Ramazan'da dağıtıcı, bayi ve müşterileriyle bir araya geldi.

ESET, çözüm ortaklarıyla iftar toplantılarında buluştu, System.String[]
Türkiye'nin kurumsal ve bireysel olarak en çok tercih edilen antivirus yazılımlarını sunan ESET, Ramazan'da dağıtıcı, bayi ve müşterileriyle bir araya geldi. ESET Türkiye'nin İstanbul ve Ankara'da düzenlediği iftarlara ilgi büyük oldu.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 01:28 
Ekonomi
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