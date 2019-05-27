ESET, çözüm ortaklarıyla iftar toplantılarında buluştu
1 saat önce
Türkiye'nin kurumsal ve bireysel olarak en çok tercih edilen antivirus yazılımlarını sunan ESET, Ramazan'da dağıtıcı, bayi ve müşterileriyle bir araya geldi.
Türkiye
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 01:28
'nin kurumsal ve bireysel olarak en çok tercih edilen antivirus yazılımlarını sunan ESET, Ramazan'da dağıtıcı, bayi ve müşterileriyle bir araya geldi. ESET Türkiye'nin İstanbul
ve Ankara
'da düzenlediği iftarlara ilgi büyük oldu.
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