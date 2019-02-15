Son Dakika Haberleri: Eset Sysrescue Live Kullanım Rehberi

Eset Sysrescue Live Kullanım Rehberi

38 dakika önce

Windows'ta silinmeyen inatçı virüsleri temizlemek için Linux tabanlı ESET SysRescue Live'ı kullanmayı bu video rehber ile öğrenebilirsiniz.

Windows'ta silinmeyen inatçı virüsleri temizlemek için Linux tabanlı ESET SysRescue Live'ı kullanmayı bu video rehber ile öğrenebilirsiniz...

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 10:38 Kaynak: Youtube

Linux, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Artık Kota Aşımında İnternet Yavaşlamayacak, Kesilecek Sardalyanın 10 Liraya Düştüğünü Görenler, Balıkçı Tezgahlarına Akın Etti

Rus Sberbank, Denizbank'ı Yılın İlk Çeyreğinde Satmayı Planlıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.2.2019 23:16:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eset Sysrescue Live Kullanım Rehberi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]