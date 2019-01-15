ESET, tatil öncesi uyardı: Boş vermeyin, dahil olun!
44 dakika önce
ESET, yarıyıl tatili öncesinde aileleri uyardı.
ESET, yarıyıl tatili öncesinde aileleri uyardı. ESET Türkiye
'den Hakan Ünlü, çocukların dijital dünyada karşılaşabileceği riskleri listeledi ve korunma önerilerinde bulundu. Ünlü, ebeveynleri, çocukların sanal dünyasına dahil olmaya çağırdı.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 09:34
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