Son Dakika Haberleri: ESET, tatil öncesi uyardı: Boş vermeyin, dahil olun!

ESET, tatil öncesi uyardı: Boş vermeyin, dahil olun!

44 dakika önce

ESET, yarıyıl tatili öncesinde aileleri uyardı.

ESET, tatil öncesi uyardı: Boş vermeyin, dahil olun!, System.String[]
ESET, yarıyıl tatili öncesinde aileleri uyardı. ESET Türkiye'den Hakan Ünlü, çocukların dijital dünyada karşılaşabileceği riskleri listeledi ve korunma önerilerinde bulundu. Ünlü, ebeveynleri, çocukların sanal dünyasına dahil olmaya çağırdı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 09:34 

Türkiye, Ekonomi
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