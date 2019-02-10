Esgin'den 119 Yaşındaki Fatma Nineye Ziyaret
27 dakika önce
AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin ve Mustafakemalpaşa Belediye Başkan Adayı Mehmet Kanar, Ormankadı Mahallesi'nde oturan 119 yaşındaki Fatma nineyi evinde ziyaret etti.
AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin
ve Mustafakemalpaşa
Belediye Başkan Adayı Mehmet Kanar
, Ormankadı Mahallesi'nde oturan 119 yaşındaki Fatma nineyi evinde ziyaret etti.
AK Parti İlçe Başkanı Murat Hallaçoğlu ve partililerin de katıldığı mahalle ziyaretinde Fatma ninenin evine konuk olan Esgin ve Kanar, teyze ile sohbet etti. Nüfus kağıdında 1900 yılı doğumlu olan Fatma ninenin merhum Başbakan Adnan Menderes
ile aynı yaşta olduğunu ifade eden Milletvekili Mustafa Esgin, kendisi de Ormankadı mahallelisinden olan Mustafakemalpaşa Belediye Başkan Adayı Mehmet Kanar'a hayır duası ve oy istedi. Renkli anlara sahne olan ziyarette 119 yaşındaki Fatma nine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ve devlete her zaman dua ettiğini söyledi.
Rahatsızlığı sebebiyle evinde dinlenen Ormankadı Mahalle Muhtarı Ahmet Akbahar'ı da evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulunan Milletvekili Mustafa Esgin ve Mustafakemalpaşa Belediye Başkan Adayı Mehmet Kanar ile birlikte partililer, daha sonra mahalle kahvehanesinde vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 03:04 Kaynak: İHA
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