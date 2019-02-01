Esgin'den Bursa Havalimanı Çağrısı

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, sosyal medya hesaplarından Bursa Havalimanı çağrısı yaptı.

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, sosyal medya hesaplarından Bursa Havalimanı çağrısı yaptı. Esgin, "Havayoluyla daha ulaşılabilir bir Bursa için, Türkiye'nin ve dünyanın pek çok şehrine direkt uçabilen bir Bursa için Bursa Havalimanını tercih edin" mesajı verdi.



Türkiye'nin ekonomide ve nüfusta büyük şehirlerinden birisi olan Bursa'nın havayolu ulaşımını daha etkin kullanması açısından Ankara'da yoğun çalışmalar başlatan AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Ankara, Erzurum, Trabzon, Muş, Diyarbakır direkt uçuş seferlerinin artırılmasının yanında mevcut düzenlemeyle birlikte makul bekleme süreleriyle Ankara aktarmalı Adana, İzmir, Antalya, Kıbrıs, Şanlıurfa, Gaziantep, Ordu, Giresun, Samsun, Trabzon, Erzurum, Diyarbakır ve Adıyaman uçuşlarının da başlatılmasını sağlamıştı. Kentin pek çok noktasındaki bilboardlarda Bursa Havalimanı'nın tercih edilmesi noktasında reklamların da yayınladığını ifade eden Esgin, "Tarım, turizm, sanayi ve ekonominin kalbi Bursa'da, Bursa Havalimanı'nın yetersiz şekilde kullanılmasını kentimiz hak etmiyor. Tarihten bugüne Kafkaslardan, Balkanlardan ve Anadolu'nun pek çok coğrafyasından bir buluşma yeri olan Bursa, aynı zamanda dünyanın hemen her ülkesiyle ticaret yapan bir sanayi ve turizm şehridir. Böyle bir durumda havayolu ulaşımında geride kalmamız beklenemez. Bu çerçevede BTSO'nun girişimiyle Bursa Havalimanı üzerinde kargo taşımacılığını başlattık. Ayrıca direkt uçuş seferlerinin artmasının yanında Ankara aktarmalı Anadolu'nun 13 şehrine Bursa Havalimanı'ndan gidebiliyoruz. Bununla birlikte haziran ayından itibaren Almanya'ya Bursa'dan direkt uçuş seferleri de başlıyor" dedi.



"Bursa Havalimanının maliyeti düşük"



Esgin, "Tüm bunlar 24 Haziran'dan itibaren yaklaşık 3 aylık bir zaman diliminde hayata geçirdiğimiz çalışmalar. Bursa için ne yapsak azdır. Bursa'da yaşayan vatandaşlarımızdan yurt dışı uçuşlarda Sabiha Gökçen Havalimanı'nı, yurt içi seferlerde de Bursa Havalimanı'nı daha çok tercih etmelerini istiyoruz. Yenişehir Havalimanı kent merkezinden 45 dakika mesafede, ayrıca Burulaş Kent Meydanı'ndan havalimanına 5 TL karşılığında otobüs seferleriyle ulaşımı sağlıyor. Günlük otopark ücreti de Sabiha Gökçen ile kıyaslanmayacak derecede düşük rakamlarla. Bursa'da yaşayan vatandaşlarımızın ulaşımda Bursa Havalimanını tercih etmeleri demek hem maliyetten hem zamandan hem de havalimanımızın daha yoğun ve direkt seferlerle etkin bir şekilde kullanılması demektir" diye konuştu. - BURSA

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