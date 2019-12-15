Esgin'den muhalefeti susturan cevap - Son Dakika
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Esgin'den muhalefeti susturan cevap

6 saat önce

TBMM Genel Kurulunda 2020 yılı bütçe görüşmelerinde konuşan AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, muhalefetin şehir hastaneleri itirazlarına tepki göstererek, "Hastane yapıyoruz itiraz ediyorsunuz.

Esgin'den muhalefeti susturan cevap, System.String[]

TBMM Genel Kurulunda 2020 yılı bütçe görüşmelerinde konuşan AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, muhalefetin şehir hastaneleri itirazlarına tepki göstererek, "Hastane yapıyoruz itiraz ediyorsunuz. Türkiye Cumhuriyeti'nin en


büyük icraatlarına algı oyunlarıyla haksız ve insafsızca itiraz ediyorsunuz. Sizin algı oyunlarınızı milletimizin ferasetine havale ediyorum" dedi.


AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, bütçe görüşmeleri sırasındaki konuşmasında muhalefetin şehir hastanelerine yönelik itirazlarına tepki gösterdi. Esgin, "Hastane yatırımlarıyla hastanelerin yaş ortalamasını 49'dan 13'e düşürdük, itiraz ediyorsunuz. Dünyanın 4'ncü büyük asma köprüsü olan Osmangazi Köprüsü'nü yapıyoruz, itiraz ediyorsunuz. Türkiye


Cumhuriyeti'nin en büyük icraatlarını yapıyoruz, itiraz ediyorsunuz. İktidarın yapmış olduğu hizmetleri haksız ve insafsızca


itibarsızlaştırılması üzerine bir muhalefet anlayışı ortaya koyarak algı oyunlarıyla milletimizi etkilemek istiyorsunuz. Biz bugüne kadar aziz milletimizden aldığımız ilhamla bu hizmetleri yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Sizin algı oyunlarınızı da milletimizin ferasetine havale ediyorum" dedi.


Sağlıkta dönüşüm programı ile sağlık alanında başarılı bir dünya modelini ortaya çıkardıklarını hatırlatan Esgin, "AK Parti'nin iktidara geldiği 2002'den 2019'a kadar sağlıkta yapılan çalışmalar, rakamlarla ortadadır. İktidara geldiğimiz ilk günden itibaren uygulamaya koyduğumuz sağlıkta dönüşüm programı ile sağlıkta bir dünya modeli ortaya çıkardık. Tüm sağlık kurumlarını Sağlık Bakanlığının şemsiyesi altında bir araya getirdik. Sağlıkta birinci basamakta dünyanın gittiği yere gittik ve aile hekimliği


sistemini getirdik. Sosyal Güvenlik Reformu ile birlikte toplumun tüm kesimlerini sosyal güvenlik şemsiyesi altında topladık. Yapılan önemli reformlarla TÜİK verilerine göre önemli gelişmeler elde ettik. Sağlık ve tedavi kurumlarınızın sayısını 2002'den 2019'a tam 2 kat arttırdık. Sağlıkta kapalı hizmet alanını 2002'den 2019'a tam 4 kat arttırdık. Yoğun bakım yatak sayısını tam 4 kat arttırdık. Sağlık çalışan sayısını 378 binden 1 milyon 24 bine çıkardık. Bebek ölüm hızını ve doğumda anne ölüm oranını tam 5 kat düşürdük. Sağlıkta memnuniyet oranını 2 kat arttırarak yüzde 39.5'den yüzde 70.4'e çıkardık" diye konuştu.


Bursa Şehir Hastanesini eleştiren muhalefet sözcüsünü Bursa'ya davet eden Esgin, "Hastane yatırımlarımızla 49 olan hastane yaş ortalamasını 13'e düşürdük. Şehir Hastaneleri konseptiyle Türkiye'de şuanda 10 tane hastane yapıldı. Bunlardan birisi de benim seçim bölgem Bursa'dır. Bursa'daki Şehir Hastanesini eleştiren muhalefet sözcüsünü hastaneye davet ediyorum. Acaba Bursa Şehir Hastanesinden Bursalılar memnun mu, değil mi? Muhalefetin, şehir hastanelerindeki başarı modelini hastanenin finansman modeli üzerinden istismar etmesini anlamakta güçlük çekiyoruz" dedi. - BURSA

Şehir Hastanesi, AK Parti, Bursa, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 12:08 Kaynak: İHA
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