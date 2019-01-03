Son Dakika Haberleri: Esgin'den Mustafakemalpaşa Çıkarması

Esgin'den Mustafakemalpaşa Çıkarması

2 saat önce

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Mustafakemalpaşa'nın kırsal mahallelerine çıkarma yaptı.

Esgin'den Mustafakemalpaşa Çıkarması, System.String[]
AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Mustafakemalpaşa'nın kırsal mahallelerine çıkarma yaptı. Esgin, "Milletimizden aldığımız güçle memleketimiz için yılmadan çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yoğun geçen bütçe görüşmelerinin ardından meclisin bir hafta ara vermesini fırsat bilen Milletvekili Mustafa Esgin, "Millet Buluşmaları"nı aralıksız sürdürüyor. Mustafakemalpaşa'nın kırsal mahallelerine çıkarma yapan Esgin, bir günde 10 mahalleyi ziyaret ederek muhtar ve mahalle sakinlerinin derdini dinledi. Sırayla İlyasçılar, Kapaklıoluk, Güller, Hacıali, Döllük, Camandar, Kestelek, Devecikonağı, Yenibalçık ve Alpagut'u ziyaret eden Esgin, şunları söyledi:

" Ankara'da yoğun geçen TBMM çalışmalarımızın ardından her fırsatta mahallelerimizi ziyaret ederek vatandaşlarımızla buluşmalarımızı sürdürüyoruz. Bugüne kadar şehrimizin hemen her ilçesindeki 51 mahallemizi ziyaret ederek vatandaşlarımızla bir araya geliyor, onların derdiyle dertleniyoruz. Çözüm bulma noktasında çalışıyoruz. Bugün de Mustafakemalpaşa ilçemizin 10 mahallesini gecenin geç saatlerine kadar ziyaret ederek muhtarlarımız, mahalle başkanlarımız ve hemşehrilerimizle mahallemizin meselelerine çözüm üretmek için çalışmalar gerçekleştirdik. Milletimizden aldığımız güç ve yetkiyle yine milletimize yönelik hizmetleri gerçekleştirerek memleketimiz için yılmadan çalışmaya devam edeceğiz." - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 02:57 Kaynak: İHA

Bursa, Mustafa Esgin, Milletvekili, Mustafakemalpaşa, Politika
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