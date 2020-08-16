- Esgin devreye girdi, domates üreticisi nefes aldı - Son Dakika

- Esgin devreye girdi, domates üreticisi nefes aldı

BURSA - AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Türk Şeker Genel Müdürü Mücahit Alkan ile görüştü. Karacabey ve Mustafakemalpaşa'da rekolte yüksekliği sebebiyle fiyatları düşen domates üreticisine Türk Şeker nefes oldu.

Türkiye'nin salçalık domates ihtiyacının yüzde 40'ını karşılayan Karacabey ve Mustafakemalpaşa'da bu yıl rekolte yüksekliği ve sözleşmeli dışı ekim sebebiyle mahsül fazlalığından fiyatları düşen domates üreticisinin meselelerine Bursa Milletvekili Mustafa Esgin çare oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Türk Şeker Genel Müdürü Mücahit Alkan ile telefon trafiği yapan AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Türk Şeker'in piyasayı tanzim edecek salçalık domates alımını 50 kuruştan alacağını duyurdu.

AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen,AK Parti Karacabey İlçe Başkanı Erdem İşcan, AK Parti Mustafakemalpaşa İlçe Başkanı Murat Hallaçoğlu ve Gıda ve Tarım Müdürlüğü yetkilileri ile birlikte Karacabey ve Mustafakemalpaşa'da domates üreticileriyle biraraya gelen Esgin, şunları söyledi:

"Karacabey ve Mustafakemalpaşa ilçelerimiz, Türkiye'nin salçalık domates ihtiyacının yüzde 40'ını karşılayan tarımda stratejik öneme sahip bölgelerimizdir. Burada aynı zamanda ülkemizin en önemli salça fabrikaları bulunuyor. Bu yıl hem rekolte yüksekliği hem de sözleşmeli ekim alanları dışına ekilen domates sebebiyle fiyatların 30 kuruşa kadar düşmesi üreticimizde bir mağduriyet oluşturmuştu. Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak ve Türk Şeker Genel Müdürü Mücahit Alkan ile görüşerek piyasayı tanzim edecek şekilde salçalık domates alımını 50 kuruştan gerçekleştiriyoruz. Kayıtsız ve şartsız her zaman çiftçimizin ve üreticimizin yanındayız. Üreticimizin mağduriyet yaşamasına ve fırsatçı yaklaşımlara asla müsaade etmeyiz. Bölgemizdeki çiftçimiz ve fabrikalarımız ülkemize büyük değer üretiyorlar.

Devletimiz, Türk Şeker vasıtasıyla alım gerçekleştirerek piyasada oluşan fiyat regülasyonu noktasında önemli bir adım attı ve bölgemizdeki çiftçimizin yaşadığı mağduriyet ve fiyat sorununu ortadan kaldırdı. Bu gelişme bölgemizdeki çiftçimizde büyük bir sevinç oluşturdu. Buradan başta Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak ve Gıda, Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli ile birlikte Türk Şeker Genel Müdürü Mücahit Alkan'a çiftçimiz ve üreticimiz adına teşekkür ediyorum".