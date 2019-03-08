Esgin Dümene Geçti

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından alt yapısı bitirilen ve üst yapı çalışmalarında son aşamaya gelinen Nilüfer ilçesi Gölyazı Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından alt yapısı bitirilen ve üst yapı çalışmalarında son aşamaya gelinen Nilüfer ilçesi Gölyazı Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Kayık ile göl gezintisi yapan Esgin, evlerdeki vatandaşları selamlayıp, dümene geçti.



AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, seçim çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Nilüfer ilçesinde Hasanağa Bölgesi'nde fabrika ziyaretleri yapan Esgin, çalışanlarla birlikte yemek yedi. Ardından çalışanlarla sohbet eden Esgin, kendisi ile fotoğraf çektirmek isteyenleri kırmadı.



Gölyazı'da sıcak karşılama



Esgin'in fabrika ziyaretlerinin ardından bir sonraki durağı Nilüfer ilçesi Gölyazı Mahallesi oldu. Burada çok samimi şekilde karşılanan Esgin, vatandaşlarla tek tek selamlaştı. Daha sonra Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından alt yapısı bitirilen mahallenin, üst yapısındaki son durum hakkında bilgiler aldı. Üst yapının da son noktaya geldiğini ifade eden Esgin, yapılan çalışmaları denetledi.



Kayığa bindi dümene geçti



Öte yandan Gölyazı Mahallesi'nde kayık gezintisine çıkan Esgin, evlerin balkonunda oturan vatandaşlara da selam vermeyi ihmal etmedi. Daha sonra kayığın dümenine geçen Esgin, eğlenceli bir gezi yaptı.



Çalışmalarda sona gelindi



Türkiye'nin turizm değerlerinde Gölyazı'nın çok farklı bir yeri olduğunu anlatan Esgin, "Gölyazı, bizim gözbebeğimiz. Bu noktada güzel insanlarımız var. Birkaç yılda Gölyazı'nın bütün alt yapısını değiştirdik. Kanalizasyonunu, içme suyunu, elektrik şebekesini yerin altına alıp, doğalgaz getirdik. Bu çalışmaları nihayete erdirdik. Şimdi de üst yapı çalışmalarına başladık. Anıtlar Kurulu'nun belirlemiş olduğu taşlardan bütün Gölyazı'nın sokaklarında çalışıyoruz. Çalışmalar belli noktaya geldi. Birkaç hafta içerisinde çalışmaları tam olarak bitireceğiz. Büyükşehir Belediyemizin, Gölyazı'nın etrafından sahil şeridi yapma projesi var. Ona da biran önce başlayacağız" dedi.



"Gölyazı bizim önemli turizm bölgemiz"



Gölyazı'nın farklı özelliklerini olduğunu ifade eden Esgin, "Bizans'ın, Osmanlı'nın hatıraları var. Gölyazı, her yönüyle bizim önemli turizm bölgemiz. İç ve uluslararası turizmde Bursa'nın marka değerini alması yönünde yoğun bir çabamız var. Bunu da gerçekleştireceğiz. Yaptığımız her işi bölge halkımızla istişare ederek, onları rahatsız etmeden yaptık. Bursa'ya önemli hizmetlerimiz var. Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş, geçtiğimiz günlerde turizmle alakalı çok önemli değerlendirmeler yaptı. Biz de bunu Türkiye adına önemsiyoruz. Gölyazı, Eskikaraağaz, Karacabey'deki longozumuz, Tirilye, İznik, Cumalıkızık, Osmanlı köyü Misi ve diğer çok önemli yerlerimiz alternatif turizminin destinasyonu haline getireceğiz" diye konuştu.



Gölyazı Mahalle Muhtarı İbrahim Şahin ise, "Kanalizasyon ile ilk kazmayı vurduk. Daha sonra 1973 yılında bu yana olan içme suyu şebekesi atıl durumdaydı. Bu da yenilendi. Ardından doğalgaz geldi ve elektrik hatları yerin altına çekildi. Şu anda üst yapı çalışmaları başladı. Hızlı şekilde devam ediyor. Bütün yatırımlar için Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş'a teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu. - BURSA

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