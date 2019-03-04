Esgin: "Hizmet Belediyeciliği AK Parti'nin İşidir"

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Erdoğan Talimatı Verdi! Kenevirden Sonra Tıbbı Alet Hamlesi de Samsun'dan Başlatılıyor

Dördüncü Kattan Atlayan Kız Arkadaşına "Ölme" Diye Yalvardı

"Bize Her Yer Trabzon" Diye Bağıran Fenerbahçe Taraftarı Sözlendi