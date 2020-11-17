Esgin: "Millet emreder biz yaparız" - Son Dakika

Esgin: "Millet emreder biz yaparız"

17.11.2020 14:01
Esgin:

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Mustafakemalpaşalıların kendisinden talep ettiği Tatkavaklı Yaya Üst Geçidi'nin tamamlandığı müjdesini verdi.

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Mustafakemalpaşalıların kendisinden talep ettiği Tatkavaklı Yaya Üst Geçidi'nin tamamlandığı müjdesini verdi. Esgin, Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne 10 adet yerli ve milli yoğun bakım cihazlarının alındığını duyurdu.

TBMM'deki çalışmaların ardından Bursa'da ilçe ve mahallerde vatandaşların sorunlarını yerinde çözmek için incelemelerde bulunan AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Mustafakemalpaşa'da yapılan hizmetleri yerinde inceledi. AK Parti Mustafakemalpaşa İlçe Başkanı Murat Hallaçoğlu ile birlikte ilçede esnaf ve vatandaşlarla biraraya gelen Esgin, vatandaşların talep ve beklentilerini yerinde dinleyerek çözüme kavuşması için ilgili kurumlarla görüştü.

Geçtiğimiz yıl hizmete açılan Mustafakemalpaşa Tatkavaklı Köprülü Kavşak açılışında vatandaşların yaya üst geçidi isteğini, "Başımız gözümüz üstüne" diyerek Karayolları Bölge Müdürlüğü'nden yapılması için istekte bulunan Esgin'in bu talebi önceki gün tamamlandı. Tatkavaklı Köprülü Kavşak yanında yapımı biten Tatkavaklı Yaya Üst Geçidi vatandaşların kullanımına açıldı.

Yapılan hizmeti yerinde inceleyen Esgin, "Hemşehrilerimizin isteği bizim için emirdir. Biz, talimatı yalnızca Milletimizden alırız ve yalnızca Milletimizin emrine amadeyiz. Bizim siyasetten anladığımız Milletimize hizmettir" diye konuştu.

Mustafakemalpasa Devlet Hastanesini ziyaret eden Esgin, burada Hastane Başhekimi Asuman Erdinçoğlu ve hastane yönetimiyle biraraya gelerek Koronavirüs mücadelesindeki son durum hakkında bilgi aldı. Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kazandırılan 10 adet yerli ve milli yoğun bakım solunum cihazlarını da inceleyen Esgin, "Türk mühendislerimiz tarafından geliştirilip üretilen yerli ve milli yoğun bakım solunum cihazlarımız özellikle hastalarımızın Koronavirüs tedavisi sürecinde büyük önem kazandı. Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne de 10 adet yoğun bakım solunum cihazımız teslim edildi. Yerli solunum cihazlarımızın her biri yaklaşık 150 bin TL değerindedir. Toplamda bir buçuk milyon liralık yoğun bakım solunum cihazını Mustafakemalpaşa'mıza kazandırdık. İlçemize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun" dedi. - BURSA

Esgin: Millet emreder biz yaparız
Esgin: Millet emreder biz yaparız

Mustafa Esgin, Milletvekili, AK Parti, Bursa, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Esgin: 'Millet emreder biz yaparız' - Son Dakika


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