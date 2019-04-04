Son Dakika Haberleri: Eshab-ı Kehf Camisi ve Külliyesi İçin Kermes

Eshab-ı Kehf Camisi ve Külliyesi İçin Kermes

1 saat önce

Afşin İlçe Müftülüğünce, inşaatı devam eden Eshab-ı Kehf Camisi ve Külliyesi için kermes düzenlendi.

Eshab-ı Kehf Camisi ve Külliyesi İçin Kermes, System.String[]
Afşin İlçe Müftülüğünce, inşaatı devam eden Eshab-ı Kehf Camisi ve Külliyesi için kermes düzenlendi.

Atatürk Parkı önünde organize edilen kermesin açılışını Afşin Kaymakamı Ahmet Can Pınar yaptı.

Açılışın ardından konuşan Pınar, Eshab-ı Kehf Camisi ve Külliyesi tamamlandığında Afşin'e yakışır bir eser olacağını söyledi.

Külliye ve cami için inşaat çalışmalarının bir yıldır devam ettiğini belirten Pınar, şunları kaydetti:

"İlçemize yapılan eserin çok ciddi bir maliyeti var. Şu anda inşaat çalışmaları yavaşlatılmış durumda. Acilen finansmana ihtiyacımız var. Eshab-ı Kehf Camisi ve Külliyesinin tamamlanması için bugüne kadar yapılan ödenek kadar bir bütçe daha gerekiyor. Bu kapsamda bu kermesin düzenlenmesinde emeği bulananlara teşekkür ediyorum."

İlçe Müftüsü Hayrullah Balta ise kermesin, Kur'an kurslarında eğitim gören kadın kursiyerlerin destekleriyle açıldığını belirtti.

Kermesin bir hafta açık kalacağını ifade eden Balta, "İlçe Müftülüğümüz bünyesindeki Kur'an kurslarımızda eğitim gören kursiyerlerimizin yapmış olduğu ürünlerimizin satılacağı kermesin geliri, yapımı devam eden Eshab-ı Kehf Camisi ve Külliyesi için kullanılacak. Buna benzer katkılar, su damlası gibi birikerek bir göl haline gelip camimizin tamamlanmasına katkı sağlayacaktır." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 03:24 Kaynak: AA

Afşin, Güncel
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