"Eshab-ı Kehf Uyanıyor" tanıtım filminin çekimleri başladı - Son Dakika

"Eshab-ı Kehf Uyanıyor" tanıtım filminin çekimleri başladı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde bulunan ve Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Eshab-ı Kehf Külliyesi'nin tanıtım filminin çekimlerine başlandı.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde bulunan ve Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Eshab-ı Kehf Külliyesi'nin tanıtım filminin çekimlerine başlandı.

Film setini ziyaret eden Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, burada yaptığı konuşmada, Turizm Tanıtma Platformu (TUTAP), Afşin Belediyesi ile Afşin Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğinde, "Eshab-ı Kehf Uyanıyor" isimli tanıtım filmini çektiklerini dile getirdi.

Kur'an-ı Kerim'de de geçen Eshab-ı Kehf'in tüm dünyaya duyurulması ve tanıtılmasını istediklerini ifade eden Güven, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eshab-ı Kehf Külliyemizin tanıtım filmi çekimleri devam ediyor. İnşallah Turizm Tanıtma Platformu ile birlikte yapılan bu çalışma sonucunda UNESCO Dünya Mirası Türkiye ayağının tanıtımı başlamış olacak. Turizm Tanıtma Platformu tarafından çekilen bu belgesel tüm tanıtım organizasyonlarında kullanılacak. Belgesel çalışmasına öncülük eden Turizm Tanıtma Platformu Genel Başkanı Fikret Yıldız'a, bizlerden desteklerini esirgemeyen AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Mahir Ünal'a ve tanıtım filminde gönüllü olarak görev alan genç kardeşlerimize teşekkür ediyorum."

Eshab-ı Kehf'in tanıtımı noktasında güzel bir sinerji yakaladıklarını ve bunu kalıcı listeyle taçlandırmak istediklerini aktaran Güven, "İnşallah bu manevi mirasımız kalıcı listede yer alacak. Bu değerimizi Türkiye'ye olduğu gibi tüm dünyaya da tanıtacağız." dedi.

TUTAP Genel Başkan Yardımcısı ve tanıtım filminin yönetmenliğini yapan Sezgin Güney ise TUTAP olarak inanç turizmi alanında 3 destinasyon alanı belirlediklerini söyledi.

"Şırnak Cudi'nin Kutsal Gerçeği" ve "Şanlıurfa İnancın Beşiği" tanıtım filmlerinin çekimlerini tamamladıklarını kaydeden Güney, "Yedi uyurların yaşamını konu alacak şekilde çekimlerimiz devam ediyor. Yaklaşık yarım saatlik güzel bir tanıtım filmi ortaya çıkacak." diye konuştu.

Tanıtım filminin İngilizce olarak da yurt dışında yayınlanacağını belirten Güney, şunları kaydetti:

"Üç proje tamamlandığında Ankara'da galası gerçekleştirilecek ve sonrasında sunumlar yapılacak. Türkiye'de TRT'de yayınlanacak. Buradaki amacımız kendi ülkemizdeki insanlara tanıtımı gerçekleştirdikten sonra yurt dışındaki insanlara bu özel mekanlarımızı tanıtmak ve bizim için ne anlam ifade ettiğini gösterebilmek. Önce kendi insanlarımıza tanıtmak, daha sonrasında elde edilen çalışmaları uluslararası anlamda kullanabilmek istiyoruz."

UNESCO Dünya Mirası, Türkiye, Turizm, Afşin, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 12:57 - Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat 'Eshab-ı Kehf Uyanıyor' tanıtım filminin çekimleri başladı - Son Dakika

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