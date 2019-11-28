Son Dakika Haberleri: ESHOT 2020 bütçesi oy çokluğu ile kabul edildi
Son Dakika Güncel ESHOT 2020 bütçesi oy çokluğu ile kabul edildi - Son Dakika

ESHOT 2020 bütçesi oy çokluğu ile kabul edildi

6 saat önce

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, ESHOT Genel Müdürlüğünün 1 milyar 44 milyon 576 bin liralık gider bütçesini oy çokluğu ile kabul etti.

ESHOT 2020 bütçesi oy çokluğu ile kabul edildi, System.String[]

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, ESHOT Genel Müdürlüğünün 1 milyar 44 milyon 576 bin liralık gider bütçesini oy çokluğu ile kabul etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye meclis toplantısında ESHOT bütçesi görüşüldü.

Gider kalemleri toplamı 1 milyar 444 milyon 576 bin lira olarak hesaplanan kurumun gelirinin ise 1 milyar 42 milyon 307 bin TL olması öngörüldü.

Mecliste, gelir ve gider bütçeleri oy çokluğu ile kabul edildi.

Bütçe kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi otobüs filosununun 20'si elektrikli toplam 100 adet otobüsle güçlendirileceği, bisiklet ve diğer bireysel motorsuz araçların toplu taşıma ile uyumunun sağlanacağı ve farklı hatlardaki otobüslerde seyahat edebilme olanaklarının artırılacağı bildirildi.

Öte yandan, ESHOT Gediz Ağır Bakım Tesislerindeki çatı tipi güneş enerjisi santralinin (GES), kurulacak iki yeni santral ile güçlendirilmesi, yıllık 1 milyon 600 bin liralık tasarruf sağlanması planlanıyor.

İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 09:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şarkıcı Gökhan Özoğuz, Alevi ailenin duvarına "Defol" yazılmasına tepki gösterdi
İçişleri Bakanı Soylu, İzmir'de Alevi ailenin evinin işaretlenmesine çok sert tepki gösterdi Tehlike saçan slime hamuru yine ortaya çıktı, zabıtalar tek tek topladı Son dakika: Erdoğan'dan Alevi vatandaşların evlerine işaret konulmasına sert tepki: Hesabı sorulacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2019 15:32:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ESHOT 2020 bütçesi oy çokluğu ile kabul edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]