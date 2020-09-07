ESHOT filosuna 304 yeni araç daha katılıyor - Son Dakika

İzmir Büyükşehir Belediyesi, ESHOT Genel Müdürlüğü filosuna 304 yeni otobüs daha dahil etti. Otobüslerin tanıtım töreninde konuşan Başkan Soyer, bu alımla ülke genelinde 2020'de tek kalemde yapılan en büyük otobüs ihalesine imza attıklarını söyleyerek, "Bu da belediyemizin finans gücünün ve güvenilirliğinin somut göstergelerinden biri oldu. Üstelik yeni otobüslerimizi son derece ekonomik koşullarla aldık. Deyim yerindeyse alırken kazandık" dedi.

Son 10 ayda toplam 83 yeni ve yerli otobüsü vatandaşların hizmetine sunan İzmir Büyükşehir Belediyesi; 170'i solo, 134'ü körüklü olmak üzere toplam 304 otobüs daha aldı. 89'uncu İzmir Enternasyonal Fuarı'ndaki İzmir Büyükşehir Belediyesi Standı'nda bugün yeni otobüsler için imzalar atıldı. Törende İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Otokar Otobüs Firması Genel Müdürü Serdar Görgüç, kentte toplu ulaşımın kalitesini ve konforunu artıracak 304 otobüsü İzmirlilere müjdelemek üzere buluştu. Törene İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, CHP Parti Meclis Üyesi (PM) Rıfat Nalbantoğlu, CHP İzmir Milletvekillerinden Kani Beko, Murat Bakan, Özcan Purçu, ilçe belediye başkanları, DİSK temsilcileri ve davetliler katıldı.

Maske, mesafe ve hijyenin önemine dikkat çekti

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, korona virüs salgını nedeniyle olağanüstü günlerden geçildiği bir dönemde, belediye olarak olağanüstü işlere imza atmaya devam ettiklerini söyledi. Başkan Soyer, "Üretimin ve tüketimin hayli azaldığı, ekonominin yavaşladığı, insanların sağlık endişesiyle sokaklardan bir kez daha el etek çekmeye başladığı bu süreçte, 304 otobüs birden almak 'olağanüstü' değildir de nedir? Hayat devam ediyor. Etmeli de. Hijyen kurallarına, sosyal mesafeye ve maske kullanımına azami ölçüde uyarak yaşamak, çalışmak, üretmek ve geleceğe yürümek zorunda olduğumuzu biliyoruz. Belediye olarak bir görevimiz de bu zorlu süreçte toplu ulaşımda sağlık güvenliğini azami ölçüde sağlamak" diye konuştu.

"Alırken kazandık"

Bu doğrultuda, yaş ortalaması yükselen, eskiyen, arıza ve amortisman bedelleri yükselen filoyu gençleştirmeyi, İzmirlilere daha güvenli ve konforlu toplu ulaşım imkanı sunmayı hedeflediklerini kaydeden Başkan Soyer, şöyle devam etti: "Bu alımla ülke genelinde 2020'de tek kalemde gerçekleşen en büyük otobüs ihalesine imza attık. Bu da belediyemizin finans gücünün ve güvenilirliğinin somut göstergelerinden biri oldu. Üstelik yeni otobüslerimizi son derece ekonomik koşullarla aldık. Deyim yerindeyse alırken kazandık. Toplam 476 milyon TL ödeyeceğiz. Bunu da peşin değil, beş yılda vereceğiz. Ayrıca Otokar Genel Müdürlüğü, yapılan sözleşme gereğince beş yıl boyunca tamir ve bakım gibi satış sonrası hizmetleri ücretsiz temin edecek." Soyer, İzmir'in parasını İzmirliler için harcadıklarını ve halkın vergileriyle oluşan kaynakların tek kuruşunu dahi israf etmeden kullanmaya azami özen gösterdiklerini de sözlerine ekledi.

"Otobüsleri İzmir caddelerinde görmek için sabırsızlanıyoruz"

Otokar Otobüs Firması Genel Müdürü Serdar Görgüç de İzmir'in yeni ulaşım yatırımı için tercih edildiklerinden dolayı gururlu olduklarını söyledi. Bu anlaşma ile bir kez daha İzmir'in toplu taşımasın katkı sağlama imkanını yakaladıklarının altını çizen Serdar Görgüç, verilen görevi en iyi şekilde yerine getirmek için çalıştıklarını belirtti. Görgüç, "Şehrimize yakışır otobüsler üretmek ve 304 yeni otobüsü en kısa sürede İzmir'in hizmetine sunmak, İzmir caddelerinde görmek için sabırsızlanıyoruz. Bunun için de canla başla çalışacağız. İzmir'in yenilikçi, yatırımcı ve ayrıca İzmir'i düşünen faaliyetlerine katkı sunmak bizi gururlandırıyor" dedi. Konuşmaların ardından imzalar atıldı. Başkan Soyer, stantta bulunan körüklü otobüsü de inceledi.

9 ayda hepsi gelecek

ESHOT Genel Müdürlüğü filosuna dahil edilen otobüsler etap etap teslim edilecek. İlk parti 3 ay sonra gelecek. Haziran 2021'e kadar tamamı İzmirlilere hizmet vermeye başlayacak. Araçlar, modern tasarımlarının yanı sıra güvenlik ve konfor açısından pek çok özelliğe sahip. Son teknoloji ürünü, engelli erişimine uygun, klimalı, Euro 6 egzoz emisyon standartlarını taşıyan otobüslerde; yolcu bilgilendirme ekranları ve anons sistemi, telefon ve tablet şarj noktaları, taban ve tavan ısı izolasyonu, duraklarda sağa yatma ve sürücü güvenlik kabini gibi pek çok özellik bulunuyor. Ayrıca araçlarda fabrikasyon olarak bulunan filo takip sistemi, ESHOT'un filo takip sistemi ve İZUM ile uyumlu olacak. Böylece toplu ulaşımın planlaması çok daha kolay ve verimli yapılabilecek. - İZMİR