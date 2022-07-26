ESHOT şoförü kadını darp eden maganda tutuklandı - Son Dakika
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ESHOT şoförü kadını darp eden maganda tutuklandı

26.07.2022 15:59
ESHOT şoförü kadını darp eden maganda tutuklandı

ESHOT şoförü kadını darp eden maganda tutuklandıİZMİR İzmir'de belediye otobüsü şoförü kadına sözlü ve fiziki saldırıda bulunduğu için gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ESHOT şoförü kadını darp eden maganda tutuklandı

İZMİR İzmir'de belediye otobüsü şoförü kadına sözlü ve fiziki saldırıda bulunduğu için gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay dün sabah saatlerinde Alsancak semtinde meydana geldi. ESHOT Genel Müdürlüğü'ne bağlı olarak Konak-Halkapınar Metro 2 hattında çalışan otobüsün kadın şoförü B.A., Alsancak Gar Durağı'ndan yolcu aldıktan sonra hareket etti. Bu sırada taşıtlara kırmızı ışık yandı. Yeşil ışığın yanmasını bekleyen otobüse binmek isteyenler oldu ancak şoför B.A. yolcu ve trafik güvenliğini korumak amacıyla yasak olduğu için kapıyı açmadı.

Korku dolu anlar kameraya yansıdı

Bu sırada yolculardan G.Y. şoförden kapıyı açmasını istedi ve olumsuz yanıt alınca şoföre hakaret etti. Bunun üzerine B.A. otobüsü uygun bir yere çekerek ESHOT Şoför Destek Hattı'ndan yardım istedi. Polisin beklendiği sırada sözlü saldırının dozunu artıran zanlı, bir anda şoför koruma kapısını kırdı ve kadın şoföre yumruk attı. Yaşanan arbedede şoför B.A. sol gözünden ve kolundan yaralandı. Otobüsteki diğer yolcuların araya girmesi daha büyük bir yaralanmayı önledi. Olay anında yetişen polis, zanlıyı, kasten yaralama ve kamu malına zarar verme suçlarından gözaltına aldı. Olayın şokuyla gözyaşlarına boğulan şoför B.A. darp raporu aldı ve zanlıdan şikayetçi oldu. Korku dolu anlar ise araç içi kamerasınca saniye saniye kayda alındı.

Tutuklandı

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkan G.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Otobüste kadın şoföre saldıran zanlı, tutuklandı Otobüste kadın şoföre saldıran zanlı, tutuklandı İzmir'de kadın otobüs şoförüne yumruk atan saldırgan gözaltına alındı İzmir'de kadın otobüs şoförüne yumruk atan saldırgan gözaltına alındı
Kaynak: İHA

Alsancak, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa ESHOT şoförü kadını darp eden maganda tutuklandı - Son Dakika

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