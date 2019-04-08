Son Dakika Haberleri: Eshot Şoföründen, Kendisini Uyaran Yolcuya: Seni Öldürürüm

Eshot Şoföründen, Kendisini Uyaran Yolcuya: Seni Öldürürüm

1 saat önce

İZMİR'de, ESHOT otobüsü şoförü, aracı hızlı kullandığı gerekçesiyle kendisini uyaran yolcuyu, "Seni öldürürüm" diyerek, tehdit etti.

Eshot Şoföründen, Kendisini Uyaran Yolcuya: Seni Öldürürüm, System.String[]
İZMİR'de, ESHOT otobüsü şoförü, aracı hızlı kullandığı gerekçesiyle kendisini uyaran yolcuyu, "Seni öldürürüm" diyerek, tehdit etti. Bu anlar başka bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, saat 13.30 sıralarında Tınaztepe- Konak seferini yapan 171 numaralı ESHOT otobüsünde yaşandı. Adı öğrenilemeyen bir yolcu, otobüsü hızlı kullandığı gerekçesiyle şoförü uyardı.

İddiaya göre, şoför, kendisini uyaran yolcuya hakaret etti. Bunun üzerine tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen tartışmayı araya giren diğer yolcular engelledi. Bir başka yolcu ise yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde, şoförün kendisini uyaran yolcuyu "Seni öldürürüm" diyerek tehdit etmesi ile yolcunun üzerine yürümesi ve diğer yolcular tarafından sakinleştirilmeye çalışıldığı anlar görülüyor. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 04:31 Kaynak: DHA

Tınaztepe, İzmir, Güncel
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