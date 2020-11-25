ESHOT'un 2021 bütçesi oy çokluğu ile kabul edildi - Son Dakika

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, ESHOT Genel Müdürlüğünün 1 milyar 817 milyon 146 bin liralık gider bütçesini oy çokluğu ile kabul etti.

Kasım ayı 8'inci Olağan Meclis Toplantısı, Fuar Kültürpark'ta bulunan İsmet İnönü Sanat Merkezi'nde Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer başkanlığında yapıldı.

Toplantıda gider kalemleri toplamı 1 milyar 817 milyon 146 bin lira olarak hesaplanan ESHOT'un gelirinin ise 1 milyar 176 milyon 196 bin TL olması öngörüldü.

Mecliste, gelir ve gider bütçeleri CHP ve İyi Partili meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi.

Başkan Soyer, 5 yılda 500 otobüs alma hedefini 451 otobüs alarak 2,5 yılda tamamlamış olacaklarını söyledi.

ESHOT'un Kovid-19'a rağmen İzmirli vatandaşlara en iyi hizmeti verdiğini belirten Soyer, "2 rakamı sizinle paylaşmak istiyorum. 18 Mart 2020 tarihinde yani yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi başladıktan bir hafta sonra 1 milyon 800 binin üzerinde biniş varken serviste 1315 otobüsümüz vardı. Bugün itibariyle 1388 otobüsümüz hizmet vermekte. Toplam yolcu sayımız 800 bindir. Yani bir milyon 800 bin yolcuyla 1315 otobüsle hizmet verirken bugün 800 bine düşmüş yolcu sayısıyla daha fazla sayıda otobüsle hizmet veriyoruz. Sefer sayısında bir azaltma yapmadık." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Meclisinin AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, ESHOT'un kar amacı gütmeyen bir kuruluş olduğunu, hala tam manasıyla istenilen seviyede İzmirlilere hizmet veremediğini söyledi.

CHP ve İyi Parti'li meclis üyelerinin oylarıyla İzmirlilerin ulaşımda kullandıkları 90 dakika uygulamasının kaldırıldığını dile getiren Hızal, şunları kaydetti:

"İzmirli hemşerilerimizin tabiriyle konuşuyorum, '90 dakikama dokunma'. Biz ESHOT'un kar etmesini beklemiyoruz. Biz ESHOT'un zararını doğru yatırımlarla biraz daha aşağıya çekmesini, gerekiyorsa bu yıl Büyükşehir Belediyesi olarak 600 milyon değil, 700 milyon yardım yapalım ama 90 dakikayı ücretsiz olarak eski haline geri getirelim. Vatandaş sizden bu süresi 120 dakikaya çıkarmasını beklemiyor. Vatandaş sizden 90 dakikanın eski haliyle ücretsiz olarak devam etmesini bekliyor. Biz AK Parti grubu olarak yine bu konuyla ilgili bir önerge verdik ama reddedildi."

Kovid-19 pandemisi sürecinde kent içinde hizmet veren ESHOT otobüslerinin kalabalık olduğunu iddia eden Hızal, "ESHOT otobüslerindeki yığılmaları da gördük. Bununla azalmaları da görüyoruz. İzmirli bir hemşerimiz fotoğraf çekip "ESHOT'ta koronaya bile yer yok." demiş. 600 milyon değil 700 milyon yardım yapalım. O otobüse binen İzmirli hemşerilerimizin sağlığından hepimiz sorumluyuz." dedi.

MHP Grup Başkanvekili Selahattin Şahin de ESHOT'un kent için çok önemli bir kuruluş olduğunu belirterek, "Kovid-19 nedeniyle kentte suyun metreküp fiyatına yapılan zammın geri alınmasını istiyoruz. Ulaşıma da yapılması muhtemel zammın ötelenmesini istiyoruz. Milletimize bu konuda destek verilmesi bizleri mutlu eder." şeklinde konuştu.