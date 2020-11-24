Eşi 16 yıl önce şehit olan Derya öğretmene polisten sürpriz - Son Dakika

- Eşi 16 yıl önce şehit olan Derya öğretmene polisten sürpriz

Duygulu anlar yaşayan öğretmen Derya Hakan:

"Eşimin silah arkadaşları tarafından hatırlanmam beni duygulandırdı, Allah onları başımızdan eksik etmesin devletimize zeval vermesin"

ADANA - Siirt'in Pervari ilçesinde 16 yıl önce bölücü terör örgütü PKK'nın polis merkezine saldırısı sonucu şehit olan polis memuru Cuma Ali Hakan'ın öğretmen eşine polisler sürpriz yaparak öğretmenler gününü kutladı.

Polis memuru Cuma Ali Hakan Siirt'in Pervari ilçesinde 19 Mayıs 2004'te teröristlerin saldırısına uğrayarak şehit düştü. Şehitten geriye ise gözü yaşlı öğretmen eşi Derya Hakan ile o zaman 2.5 yaşında olan kızı kaldı.

Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci, İsmail Hazar Anaokulunda öğretmeni Derya Hakan'ı unutmadı.

İnci'nin talimatıyla Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri şehit eşine okulda sürpriz yaptı. Polisleri karşısında gören şehit eşi duygulu anlar yaşadı. Polisler şehit eşine çiçek verdi. Çiçekleri kabul eden Derya öğretmen, öğretmenlik mesleğinin çok kutsal olduğunu ve çok severek yaptığını belirterek, "Ben çocukları çok seviyorum iyi ki öğretmen olmuşum. Beni bu en mutlu günümde şehit eşimin silah arkadaşlarının hatırlaması çok duygulandırdı. Onlara çok teşekkür ediyorum. Onlar iyi ki var Allah onları başımızdan eksik etmesin. Allah devletimize zeval vermesin" dedi.

Polisler öğrencilerle de yakından ilgilenip onlarla oyun oynadı.