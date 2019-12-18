Eşi 2 aydır eve dönmeyince intihar etti - Son Dakika
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Eşi 2 aydır eve dönmeyince intihar etti

6 saat önce

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, Ağrı'ya giden eşinin 2 aydır eve dönmemesi üzerine iddiaya göre bunalıma giren 2 çocuk babası İsmail T. (38), tabanca ile kendini vurarak intihar etti.

Eşi 2 aydır eve dönmeyince intihar etti, System.String[]

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, Ağrı'ya giden eşinin 2 aydır eve dönmemesi üzerine iddiaya göre bunalıma giren 2 çocuk babası İsmail T. (38), tabanca ile kendini vurarak intihar etti.

Olay, bugün saat 19.30 sıralarında Altıntaş Mahallesi'ndeki bir apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. Annesinin rahatsızlığı nedeniyle S.T., Ağrı'ya gitti. Ancak aradan 2 ay geçmesine rağmen geri dönmemesi üzerine S.T. ile eşi İsmail T. telefonda tartıştı. İddiaya göre bunalım geçiren İsmail T., evde annesi, iki çocuğu ve arkadaşı E.K.'nin olduğu sırada yatak odasına giderek tabanca ile kendini vurdu. Silah sesi üzerine odaya giren yakınları, İsmail T.'yi kanlar içerisinde bulunca, sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, İsmail T.'nin öldüğü belirlendi. İsmail T.'nin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından ADÜ Aydın Adnan Menderes Üniversitesinde bulunan Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.


Nazilli, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 12:31 Kaynak: DHA
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