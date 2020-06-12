Eşi ALS hastası kendisi de felç olan kişi yardım bekliyor - Son Dakika

Samsun'un Bafra ilçesinde yaşayan, eşi ALS hastası kendisi de felç olan kişi, yardım bekliyor.

2 yıl önce bir asansör firmasında çalışırken 7. kattan düşerek felç olan Ramazan Yılmaz'ın eşi Dilber Yılmaz'a da bir geçen yıl ALS hastalığı teşhisi konuldu.

Ramazan Yılmaz'ın yürüme engelli olması, eşinin de yatağa bağımlı hale gelmesi nedeniyle zor günler geçiren aileye, devlet maddi destek veriyor.

Ramazan Yılmaz'ın en büyük isteği ise eşine mama makinesi ile hasta yatağı alınması.

Yılmaz, AA muhabirine, eşi ile çocuklarına bugüne kadar bakabildiğini ama artık dayanacak gücüm kalmadığını söyledi.

Eşinin yatağa bağımlı olduğuna işaret eden Yılmaz, "Eşime mama makinesi ve hasta yatağı istiyorum. Eğer tıbbi olarak bir çaresi varsa tedavi sürecinin hızlandırılmasını talep ediyorum." dedi.

Aile ile ilgilenen akrabaları Nur Yılmaz ise Dilber Yılmaz'ın son çocuğunu doğurduktan sonra hasta olduğunu anlatarak, "Dilber ablanın bilinci yerinde fakat zaman zaman sinir krizlerine giriyor. Bazı durumlarda kendisini ifade edemiyor. Kendisini ifade edemediği için de bunalarak sinir krizi geçiriyor. Ben de artık yeterli gelemiyorum. Eşi ve çocukları da var, artık onlara yeterince bakamıyorum. Yetkililerden yardım istiyoruz." diye konuştu.