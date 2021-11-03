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Eşi Aslıhan'ı boğarak öldüren şahıs ilk kez hakim karşısında! Katlettiği karısının cinsel yükümlülüklerini yerine getirmediğini söyledi - Son Dakika

Eşi Aslıhan'ı boğarak öldüren şahıs ilk kez hakim karşısında! Katlettiği karısının cinsel yükümlülüklerini yerine getirmediğini söyledi

03.11.2021 19:58
Eşi Aslıhan'ı boğarak öldüren şahıs ilk kez hakim karşısında! Katlettiği karısının cinsel yükümlülüklerini yerine getirmediğini söyledi

Antalya'nın Alanya ilçesinde, eşi Aslıhan Öztürk'ü boğarak öldüren Mesut Öztürk, ilk defa hakim karşısına çıktı. Sanık ifadesinde Aslıhan Öztürk'e yönelik 'cinsellikle' ilgili ithamlarda bulunarak, eşinin aile hukukundan doğan yükümlülüklerini yerine getirmediğini öne sürdü.

Alanya'nın Konaklı Mahallesi'nde, 20 Mayıs günü saat 04.30 sıralarında jandarmaya giden Mesut Öztürk, eşi Aslıhan Öztürk'e ulaşamadığını belirterek, kayıp başvurusunda bulundu. Çalışma başlatan Konaklı Jandarma Karakolu ekipleri, güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

SORGUDA SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Yapılan incelemede Mesut Öztürk'ün, olay gecesi halıya sarılı bir şeyi aracına taşıdığı belirlendi. Bunun üzerine gözaltına alınan Öztürk, ifadesinde olayı itiraf etti. Evde çıkan tartışmada eşini yatak odasında boğarak öldürdüğünü, daha sonra halıya sarıp, araziye götürdüğünü ve burada iş makinesiyle gömdüğünü anlatan Öztürk, mahkemece tutuklandı. Aslıhan Öztürk'ün cenazesi ise toprağa verildi.

SANIK İFADESİNDE 'CİNSELLİK' İDDİASI

Mesut Öztürk hakkında hazırlanan iddianame, Alanya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Sanık Mesut Öztürk, duruşmaya tutuklu bulunduğu Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi'nden SEGBİS aracılığıyla katıldı. Aslıhan Öztürk'ün avukatları ve ailesi ise duruşma salonunda hazır bulundu. 'Eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasıyla yargılanan Öztürk, önceki ifadesine ek olarak Aslıhan Öztürk'e yönelik 'cinsellikle' ilgili ithamlarda bulundu. Sanık Öztürk, öldürdüğü eşi Aslıhan Öztürk'ün aile hukukundan doğan yükümlülüklerini yerine getirmediğini, kendisini tahrik ettiğini, bıçakla üzerine geldiğini iddia etti.

AKIL SAĞLIĞI RAPORU İSTENDİ

Mahkeme heyeti, Adli Tıp Kurumu'ndan Mesut Öztürk'ün akıl sağlığının yerinde olup olmadığına ilişkin rapor istedi. Duruşma, tanıkların dinlenmesi için 21 Ocak 2022 tarihine ertelendi.

Aslıhan Öztürk, Mesut Öztürk, Konaklı, Alanya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Eşi Aslıhan'ı boğarak öldüren şahıs ilk kez hakim karşısında! Katlettiği karısının cinsel yükümlülüklerini yerine getirmediğini söyledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eşi Aslıhan'ı boğarak öldüren şahıs ilk kez hakim karşısında! Katlettiği karısının cinsel yükümlülüklerini yerine getirmediğini söyledi - Son Dakika
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