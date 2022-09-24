Giresun'da eşi, baldızı ve kayınbiraderinin eşini öldürüp intihara kalkışan adamın boşanma davasını öğrenince katliam yaptığı ortaya çıktı - Son Dakika
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Giresun'da eşi, baldızı ve kayınbiraderinin eşini öldürüp intihara kalkışan adamın boşanma davasını öğrenince katliam yaptığı ortaya çıktı

24.09.2022 14:20

Giresun'da Nuri Çamur, ayrı yaşadığı eşi Dilek Çamur'u, baldızı Ayşe Kılıç'ı ve kayınbiraderinin eşi Damla Çubukçu'yu silahla katletti. İşlediği cinayetlerin ardından intihara kalkışan Nuri Çamur'un, birkaç gün önce eşinin kendisine boşanma davası açtığını öğrendiği, bu nedenle konuşmak için gittiği evde katliam yaptığı ortaya çıktı.

Dün öğle saatlerinde ilçenin Merkez Mahallesi Dörtyol mevkisinde Nuri Çamur, bir süre önce evi terk eden 1 yıllık eşi Dilek Çamur ile görüşmek için kayınbiraderinin evine gitti. Burada, çift arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada evde bulunan baldızı Ayşe Kılıç ile kayınbiraderinin eşi Damla Çubukçu araya girmek istedi.

EŞİ, BALDIZI VE KAYINBİRADERİNİN EŞİNİ ÖLDÜREN KOCA, BOŞANMA DAVASINI ÖĞRENİNCE KATLİAM YAPMIŞ

Yanındaki tabancasını çeken Nuri Çamur, eşi Dilek ile baldızı ve kayınbiraderinin eşine peş peşe ateş etti. Nuri Çamur, ardından silahın namlusunu kendisine doğrultup tetiğe çekti. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 4 yaralı, ilk müdahalelerinin ardından Espiye Devlet Hastanesi'nde kaldırıldı. Ancak Dilek Çamur ile Ayşe Kılıç ve Damla Çubukçu, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Nuri Çamur'un ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.

EŞİ, BALDIZI VE KAYINBİRADERİNİN EŞİNİ ÖLDÜREN KOCA, BOŞANMA DAVASINI ÖĞRENİNCE KATLİAM YAPMIŞ

BOŞANMA DAVASINA KIZMIŞ

Nuri Çamur'un birkaç gün önce eşinin kendisine boşanma davası açtığını öğrendiği, bu nedenle konuşmak için de kayınbiraderinin evine gittiği, çıkan tartışmada da silahını çekip ateş ettiği belirtildi. Nuri Çamur'un daha önce de eşini tehdit ettiği, evine dönmeye zorladığı ifade edildi.

DEFNEDİLDİLER

Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsilerinin ardından cenazeleri yakınları tarafından teslim alınan Dilek Çamur ile kız kardeşi Ayşe Kılıç, Espiye ilçesi Kurugeriş köyünde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Damla Çubukçu'nun cenazesinin ise götürüldüğü İstanbul'da toprağa verileceği bildirildi.

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Kaynak: DHA

Ayşe kılıç, İstanbul, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Giresun'da eşi, baldızı ve kayınbiraderinin eşini öldürüp intihara kalkışan adamın boşanma davasını öğrenince katliam yaptığı ortaya çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Giresun'da eşi, baldızı ve kayınbiraderinin eşini öldürüp intihara kalkışan adamın boşanma davasını öğrenince katliam yaptığı ortaya çıktı - Son Dakika
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