Eşi barışma teklifini kabul etmeyince benzin döküp kendisini yaktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eşi barışma teklifini kabul etmeyince benzin döküp kendisini yaktı - Son Dakika

Eşi barışma teklifini kabul etmeyince benzin döküp kendisini yaktı

6 saat önce

DÜZCE'de, boşanmak üzere olduğu eşinin yaşadığı evin önüne giderek barışma teklifinde bulunan Enes Y.(40), eşi barışmayı kabul etmeyince üzerine benzin dökerek kendisini yaktı.

Eşi barışma teklifini kabul etmeyince benzin döküp kendisini yaktı, System.String[]

DÜZCE'de, boşanmak üzere olduğu eşinin yaşadığı evin önüne giderek barışma teklifinde bulunan Enes Y.(40), eşi barışmayı kabul etmeyince üzerine benzin dökerek kendisini yaktı. Vücudunda yanıklar oluşan Enes Y. tedavi altına alındı.Olay gece saatlerinde Düzce Metek Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 2 çocuk babası Enes Y. evi terk ederek akrabalarının evine giden eşi G.Y.?yi arayarak evinin önünde olduğunu ve barışmak istediğini söyledi. Enes Y. eşine binadan çıkmazsa kendisini yakacağını belirtti. Barışma teklifini kabul etmeyen G.Y binadan çıkmadı. Enes Y. yanında getirdiği bidondaki benzini üzerine dökerek kendini ateşe verdi. Etrafta bulunan vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahalede bulundu. Vücudunda yanıklar oluşan Enes Y. 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, olay yerinde incelemede bulunarak, soruşturma başlattı.


Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 10:08 Kaynak: DHA
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