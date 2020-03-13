Eşi barışma teklifini kabul etmeyince kendini yaktı - Son Dakika
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Eşi barışma teklifini kabul etmeyince kendini yaktı

6 saat önce

DÜZCE'de, evini terk eden eşini barışmaya ikna edemeyen Enes Y.(40), üzerine benzin döküp, ateşe verdi.

Eşi barışma teklifini kabul etmeyince kendini yaktı, System.String[]

DÜZCE'de, evini terk eden eşini barışmaya ikna edemeyen Enes Y.(40), üzerine benzin döküp, ateşe verdi. Vücudunda yanıklar oluşan Enes Y., tedavi altına alındı.

Düzce Metek Mahallesi'nde yaşanan olay şöyle meydana geldi. 2 çocuk annesi G.Y., evini terk ederek, akrabalarının yanına yerleşti. Enes Y. de gece yarısı eşinin olduğu evin önüne gitti. Telefonla aradığı eşine barışmak istediğini söyledi. Kadının, barışma telfini kabul etmemesi üzerine yanında bidonla getirdiği benzini üzerine döküp, ateşe verdi.Vatandaşların ihbarıyla gelen yerine gelen itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Enes Y., Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, soruşturma başlattı.


Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 09:45 Kaynak: DHA
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