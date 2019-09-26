Eşi barışmayı reddedince intihara kalkışan genci, polis ipten aldı

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AK Partili vekilinin evinde intihar eden Özbek çalışanın ağabeyi konuştu: Kendini vurmasının imkanı yok

Dumansız Araç projesinin ilk gününde en çok cezayı Kocaeli ödedi

AK Partili vekilin evinde intihar eden Nadira'nın ağabeyi: Olaydan beş dakika önce Şirin Ünal beni aradı