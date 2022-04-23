Eşi boşanmak isteyince kayınpederine pusu kurup öldürmeye çalıştı - Son Dakika
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Eşi boşanmak isteyince kayınpederine pusu kurup öldürmeye çalıştı

23.04.2022 10:38

Samsun'da Ali B. adlı kişi, eşinin boşanma davası açması sonrası intikamını ailesinden almaya karar verdi. Kayınpederine pusu kuran damat, pompalı tüfekle saldırdığı adamı ağır şekilde yaraladı. Ali B. hakkında eşinin yanı sıra, kayınpederi ve kayınvalidesinin de uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıktı.

Samsun'un Canik ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi Derya B. şiddetli geçimsizlik yaşadığı 8 yıllık eşi Ali B.'den (25) boşanmak için bir ay önce dava açıp babasının evine döndü. Mahkeme Ali B. hakkında hem eşi hem de eşinin anne-babasının yanına bir ay süreyle yaklaşmama kararı verdi.

ARKADAŞINI TELEFONLA ARAYIP YARDIM İSTEDİ

Kararın bitmesine 2 gün kala damat Ali B., Samsun Meyve ve Sebze Hali'nde çalışan kayınpederi İbrahim B.'yi (44) takip edip sokakta işe gitmek için arkadaşının aracını beklediği sırada pompalı tüfekle karşısına çıktı. Damat, kayınpederine pompalı tüfekle ateş edip kaçtı. Kanlar içinde kalarak yaralanan 3 çocuk babası İbrahim B., arkadaşını telefonla arayarak "Vuruldum yetiş" diyerek yardım istedi.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Olay polise ve sağlık ekiplerine haber verildi. Sokak ortasında yaralı olarak bulunan İbrahim B., ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Eşi boşanma davası açınca gözü döndü, kayınpederini pompalı tüfekle vurdu
Eşi boşanma davası açınca gözü döndü, kayınpederini pompalı tüfekle vurdu
Eşi boşanma davası açınca gözü döndü, kayınpederini pompalı tüfekle vurdu
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Mahkeme, Samsun, Canik, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Eşi boşanmak isteyince kayınpederine pusu kurup öldürmeye çalıştı - Son Dakika


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