EŞİ BOŞANMAK İSTEYİNCE ÖLMEK İSTEDİ - YENİDEN - Son Dakika

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde eşiyle boşanma aşamasında olan bir kişi, 5 katlı apartmanın çatısından atlamak istedi. Kendisini boşluğa sarkıtan adamı, son anda polis ekipleri yakaladı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Kızlarpınarı Mahallesi Rıza Şenli Apartmanı'nda meydana geldi. Eşiyle boşanma aşamasında olan ve uzaklaştırma kararı bulunan kişi, 5 katlı binanın çatısına çıktı. Polis ve çevredekilerin ikna çabası sonuç vermeyince kimliği belirsiz kişi çatıdan kendisini boşluğa sarkıttı. Polis ekipleri, sarkan kişiyi anlık refleksle ellerinden yakalayıp, tekrar çatıya çekti. İntihar etmeye çalışan kişi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü.