Son Dakika Haberleri: Eşi cezaevinden çıkan kadın öldürülme korkusuyla adliyeye sığındı
Son Dakika Güncel Eşi cezaevinden çıkan kadın öldürülme korkusuyla adliyeye sığındı

Eşi cezaevinden çıkan kadın öldürülme korkusuyla adliyeye sığındı

2 saat önce

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde üç çocuk annesi kadın, kendisini bıçakladığı gerekçesiyle konulduğu cezaevinden dün tahliye edilen eşi tarafından öldürüleceği korkusuyla adliyede beklemeye başladı.

Eşi cezaevinden çıkan kadın öldürülme korkusuyla adliyeye sığındı, System.String[]

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde üç çocuk annesi kadın, kendisini bıçakladığı gerekçesiyle konulduğu cezaevinden dün tahliye edilen eşi tarafından öldürüleceği korkusuyla adliyede beklemeye başladı.

İncilipınar Mahallesi'nde annesi Semiha Ç'nin evinde çocuklarıyla yaşayan Ümran K. (30), 3 yıl önce kendisini bıçakla yaralayan ve 7 ay 15 günlük hapis cezasının ardından dün tahliye edilen eşi Ali Göksel K'nin (40) yine saldıracağını iddia etti.

Denizli Adalet Sarayı'na giderek polislerden kendisini korumasını isteyen Ümran K, gazetecilere yaptığı açıklamada, 12 yıl önce evlendiği eşinin kendisini sürekli darbetmesi nedeniyle çocuklarıyla evi terk ederek annesinin evine yerleştiğini söyledi.

Şikayetçi olduğu ve koruma kararı aldırdığı eşinin 3 yıl önce kendisine saldırarak bıçakla bacağından yaraladığını, annesinin evine pompalı tüfekle ateş açtığını belirten Ümran K, 7 ay 15 gün hapis cezası verilen eşinin dün cezaevinden çıktığını anlattı.

Dünden bu yana ölüm korkusu yaşadığını ve adliyeye sığınmaktan başka çare bulamadığını ifade eden Ümran K, "Son 6 yıldır fiziksel şiddete maruz kalıyordum. Bıçakla yaralaması oldu. Darp raporlarımı aldım. Annemin evine sığındım. Buraya geldikten sonra koruma kararım bulunmasına rağmen eve gelerek beni rahat bırakmadı. Tüfekle evimize ateş etmiş. Allah'tan o gün evde yoktuk. 5 kişi yaşıyoruz evde. Benim ve çocuklarımın can güvenliği yok. Benim başka gidecek yerim olmadığı için adliyeye sığındım." diye konuştu.

"Adaletin kapısında bekliyorum"

Çocukları için yaşamak zorunda olduğunu dile getiren Ümran K, sözlerini şöyle sürdürdü:


"En son Emine Bulut cinayeti ve ardından Denizli'de bir kadın öldürüldü. Benim iş de buna doğru gidiyor. Bir cinayet daha yaşanmasın. Ölmek istemiyorum. Çocuklarım var 3 tane. Onlar için hayatta kalmak istiyorum. Beni ne zaman öldürecek diye beklemek istemiyorum. Bir an önce tekrar tutuklanmasını istiyorum. Lütfen sesimi duyun. 18 kez koruma kararını ihlalden şikayette bulundum.

Beni bıçakladı, cezaevine girdi. Adalete güvendim ve sığındım. Adaletin kapısında beklemek zorunda kaldım."

Ümran K, çare bulunana kadar adliyenin önünde kalacağını, çocuklarına annesinin baktığını belirterek, eşinin yeniden tutuklanmasını istedi.

Pamukkale, Denizli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 12:40 Kaynak: AA
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