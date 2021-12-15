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Eşi denizde, kendisi de tezgahta mesai yapıyor - Son Dakika

Eşi denizde, kendisi de tezgahta mesai yapıyor

15.12.2021 22:42

Eşi denizde, kendisi de tezgahta mesai yapıyor Balık tezgahı ona emanet Balıkçı çiftin sırt sırta ekmek mücadelesi Düzce'de denize açılan balıkçı eşine yardımcı olabilmek için tezgahın başına geçen Hülya Kılıç, hem eşine verdiği destek hem de tezgahının titizliği ile takdir topluyor.

Eşi denizde, kendisi de tezgahta mesai yapıyor

Balık tezgahı ona emanet

Balıkçı çiftin sırt sırta ekmek mücadelesi

DÜZCE - Düzce'de denize açılan balıkçı eşine yardımcı olabilmek için tezgahın başına geçen Hülya Kılıç, hem eşine verdiği destek hem de tezgahının titizliği ile takdir topluyor. Kentin tek kadın balıkçısı Kılıç, "Balıkçı Hülya Abla" olarak anılıyor.

Çanakkale'deki teknesini satarak ailesiyle birlikte 2 yıl önce Düzce'ye yerleşen balıkçı Tuncay Kılıç, vatandaşlara taze balık ulaştırmak için gece gündüz çalışıyor. Kılıç'ın en büyük destekçisi de eşi Hülya Kılıç oldu. Eşine yardım etmek için tezgahın başına geçen emekli bankacı Hülya Kılıç, kısa süre içinde balıkçılığı da öğrendi. Sabah çocuklarını okula gönderdikten sonra tezgahının başına geçen Kılıç, eşinin getirdiği taze balıkları özenle tezgaha diziyor. Düzce'nin tek kadın balıkçısı olan Hülya Kılıç, eşi denize açıldığı zamanlar da tezgahı asla boş bırakmıyor.

"Tezgaha yardım için geldim, balıkçılıkta kaldım"

Eşine yardımcı olabilmek için tezgahın başına geçtiğini ifade eden Hülya Kılıç, "Eşim balık ve deniz konusunda gerçekten bir numara. Ben de bankadan emekli oldum. Eşime destek olmak için sürekli tezgahta ona yardım ettim. Bu işi gerçekten çok seviyorum. Düzce'de henüz 2 yıldır yaşıyoruz. Tezgaha gelen vatandaşlar daha önce kadın balıkçı görmedikleri için beni görünce onlara çok değişik geliyor. Şimdi de gelen müşterilerin gözü beni arıyor. Sanırım daha güvenilirim. Örneğin bana balık hakkında sorular soruyorlar cevap veriyorum, pişirme teknikleri hakkında bilgilendirmelerde bulunuyorum, herkese yardımcı oluyorum. Balığın cinsini bilmeyen vatandaşlarımız var. Onlara da yardımcı oluyorum. Onlar da sanırım benden memnun, bende çok mutluyum. Denizde eşlerine yardım eden kadınlar gördüm ama tezgahta uzun süre balıkçılık yapan kadın görmedim" ifadelerini kullandı.

"Kadın isterse her istediğini yapabilir"

Eşinin gece saatlerinde denizde olduğunu belirten Kılıç, "Eşim gece saatlerinde denizde olduğu için gündüz saatlerinde de çok yorgun oluyor. O sadece gece tuttuğu balıkları getiriyor sonra dinlenmeye gidiyor. Bende onun yerine burada dura dura zamanla çok alıştım. Bir kadının isteyip de yapamayacağı bir iş yok diye düşünüyorum. Kadın isterse her şeyi yapabilir. Bütün kadınlar bütün işlerin altından kalkabilir" dedi.

Eşi denizde, kendisi de tezgahta mesai yapıyor
Eşi denizde, kendisi de tezgahta mesai yapıyor
Eşi denizde, kendisi de tezgahta mesai yapıyor
Eşi denizde, kendisi de tezgahta mesai yapıyor

Tuncay Kılıç, Çanakkale, Emekli, Düzce, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Eşi denizde, kendisi de tezgahta mesai yapıyor - Son Dakika


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