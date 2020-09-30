Eşi doğumhanedeyken kaza yapan sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika

Eşi doğumhanedeyken kaza yapan sürücü hayatını kaybetti

Kütahya'da, eşini doğum için hastaneye bıraktıktan sonra annesini almak üzere köye giderken otomobili şarampole devrilen sürücü, yaşamını yitirdi.

Kütahya'da, eşini doğum için hastaneye bıraktıktan sonra annesini almak üzere köye giderken otomobili şarampole devrilen sürücü, yaşamını yitirdi. Emet ilçesinde oturan İbrahim Gürgen (35), ikinci çocuklarına hamile olan eşi Özlem Gürgen'i doğum için Doç. Dr. Mustafa Kalemli Tavşanlı Devlet Hastanesine götürdü. Eşinin acilen doğumhaneye alınmasının ardından Kırgıllı köyündeki annesini getirmek üzere yola çıkan Gürgen'in kullandığı 43 AAB 442 plakalı otomobil, Dereli köyü yakınlarında şarampole devrildi. Gürgen, kaza yerinde hayatını kaybetti. Kazanın meydana geldiği saatlerde Gürgen'in bir oğlunun olduğu öğrenildi.

Son Dakika

Kılıçdaroğlu, "CHP, HDP ile ittifak düşünüyor mu?" sorusuna yanıt verdi: İttifak arayışı diye bir şey yok

Kayserispor, eski Beşiktaşlı Manuel Fernandes ile anlaştı

Komşusunun eşinden çocuk yapan Cengiz Koraltan'a sokak ortasında meydan dayağı

56 yaşındaki öğretmen, 16 yaşındaki erkek öğrencisi ile defalarca ilişkiye girdi

Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan küstah tehdit: Türkiye Azerbaycan'a destek veriyor, karşılık vereceğiz

Böyle baba olmaz olsun! Sigorta parası almak için zihinsel engelli oğlunu denize atıp boğulmasını izledi

FETÖ nedeniyle kayyum atanan Naksan grubu, borcundan daha ucuza satışa çıkarıldı

Marmara Gölü'nde çıkan ses ve gaz tedirginlik yarattı