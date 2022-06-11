Esi eşinin bıçakladığı Meryem: Şans eseri kurtuldum - Son Dakika
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Esi eşinin bıçakladığı Meryem: Şans eseri kurtuldum

11.06.2022 16:45
Esi eşinin bıçakladığı Meryem: Şans eseri kurtuldum

AYDIN'ın Didim ilçesinde 10 yıl önce boşandığı Bekir Taş (67) tarafından bıçaklanan Meryem Çelik (46), "Bıçak dik olarak girseydi şu anda yaşamıyordum. Yan girdiği için şans eseri kurtuldum" dedi.

AYDIN'ın Didim ilçesinde 10 yıl önce boşandığı Bekir Taş (67) tarafından bıçaklanan Meryem Çelik (46), "Bıçak dik olarak girseydi şu anda yaşamıyordum. Yan girdiği için şans eseri kurtuldum" dedi. Olay anında alkollü olduğu belirlenen Taş ise tutuklandı.

Uzun yıllar yurt dışında çalıştıktan sonra emekli olduğu öğrenilen Bekir Taş, dün saat 21.00 sıralarında, 10 yıl önce boşandığı eşi Meryem Çelik'in bulaşıkçı olarak çalıştığı Altınkum Mahallesi, Yalı Caddesi'ndeki restorana geldi. Bekir Taş, tartıştıkları için annesinin yanına gelen velayeti kendisinde olan 15 yaşındaki kızını almak istediğini söyledi. Bunun üzerine Taş ile Meryem Çelik arasında tartışma çıktı. Restorandan çıkan ikilinin arasındaki tartışma dışarıda da devam etti. Taş, yanındaki bıçakla Çelik'e saldırıp karnı ve elinden yaraladı. Gürültülere koşan restoran çalışanları ve müşteriler araya girmeye çalıştı. Bu sırada 1 kişi de elinden hafif yaralandı. O anlar iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın ambulansla Didim Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Eşini bıçakla yaralayan Taş ise gözaltına alındı. 1,33 promil alkollü olduğu belirlenen Bekir Taş, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.'BIÇAK DİK GİRSEYDİ ŞU AN YAŞAMIYORDUM'Hastanedeki tedavisi süren Meryem Çelik, 10 yıl önce boşanmış olmalarına rağmen Bekir Taş'ın sürekli kendisini öldürmekle tehdit ettiğini belirtip, "Dün de bıçağı evden alarak planlı bir şekilde geldi. Gelir gelmez de hemen üzerime saldırdı. Hiçbir yerde çalışmamı istemiyor. Ankara'da da çalıştığım iş yerlerini sürekli basardı. Beni sürekli tehdit ediyordu. Benimle barışmak istiyor ama asla öyle bir şey olmayacak. Gerçekten ölümden döndüm. Bıçak dik olarak girseydi şu anda yaşamıyordum. Yan girdiği için şans eseri kurtuldum. Cezaların caydırıcı olmasını istiyorum. Bizim hayatımız o kadar ucuz değil kadınlarımız ölmesin" diye konuştu.Çelik, kendisini hastanede ziyarete gelen Kibele Didim Kadın Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği üyelerine de teşekkür etti.'İŞTEN ÇIKARMAMI İSTEDİ'

Çelik'in çalıştığı restoranını işletmecisi Barış Bozkır ise olay anında iş yerinde olmadığını söyleyerek, "Bekir Taş, sürekli ayrıldığı eşini rahatsız ediyordu. Olay günü saat 14.30 sıralarında beni de arayarak Meryem Çelik'i çalıştırmamamı isteyerek küfürlü tehditler savurdu. Amacı kadının işsiz kalarak ona muhtaç olması. Ama ben onun istediğini yapmadım" ifadelerini kullandı.


Esi eşinin bıçakladığı Meryem: Şans eseri kurtuldum
Esi eşinin bıçakladığı Meryem: Şans eseri kurtuldum
Esi eşinin bıçakladığı Meryem: Şans eseri kurtuldum
Esi eşinin bıçakladığı Meryem: Şans eseri kurtuldum
Esi eşinin bıçakladığı Meryem: Şans eseri kurtuldum
Esi eşinin bıçakladığı Meryem: Şans eseri kurtuldum
Esi eşinin bıçakladığı Meryem: Şans eseri kurtuldum
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Didim'de eski koca dehşeti Didim'de eski koca dehşeti
Kaynak: DHA

Meryem Çelik, Altınkum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Esi eşinin bıçakladığı Meryem: Şans eseri kurtuldum - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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