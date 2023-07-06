Eşi evi terk eden Serkan Tanrısever: 'Gamzem ne olur geri dön' - Son Dakika
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Eşi evi terk eden Serkan Tanrısever: 'Gamzem ne olur geri dön'

06.07.2023 12:39

Adana'da bir kadın, ölen babasının emekli maaşını almak için kocasından boşanmak istediğini söyleyip 3 çocuğunu geride bırakarak evi terk ettiği iddia edildi. Koca ise gözyaşlarına boğularak eşine seslenip eve geri dönmesini istedi.

Adana'da bir kadın, ölen babasının emekli maaşını almak için kocasından boşanmak istediğini söyleyip 3 çocuğunu geride bırakarak evi terk ettiği iddia edildi. 3 çocuğuna bakmak için işinden olan koca ise, eşine eve dönmesi için gözyaşları içinde yalvardı.

BABASININ EMEKLİ MAAŞI İÇİN EŞİNDEN BOŞANMAK İSTEDİ

Sebze meyve satarak geçimini sağlayan Serkan ve ev hanımı Gamze Tanrısever çifti 14 yıl önce kaçarak evlendi. Çiftin bu evlilikten 3 çocukları dünyaya geldi. Çift merkez Seyhan ilçesine bağlı Şakirpaşa Mahallesi'nde mutlu bir evlilik sürerken 4 sene önce Gamze Tanrısever'in babası emekli Yusuf Bozan hayatını kaybetti. Bozan'ın hayatını kaybetmesinin ardından Gamze Tanrısever'in yakınları iddiaya göre, 'Kocandan boşan, babanın emekli maaşını al' diye baskı yaptı. Genç kadın ise aklına yatan bu fikir nedeniyle eşinden boşanmak istedi. Ancak Serkan Tanrısever böyle bir durumun dolandırıcılık olduğunu söyleyip eşinden boşanmak istemedi.

Eşi evi terk eden Serkan Tanrısever: 'Gamzem ne olur geri dön'

EVİ TERK ETTİ

Aradan geçen yıllara rağmen Gamze Tanrısever sürekli bu fikri eşine sunup boşanma isteğini yineledi. 2 Temmuz Pazar günü ise Gamze Tanrısever, eşini ve 3 çocuğunu arkada bırakarak Şakirpaşa Karakoluna gitti. Burada polise şiddet gördüğünü ve boşanmak istediğini söyleyen genç kadın, kadın sığınma evine yerleştirildi.

Eşi evi terk eden Serkan Tanrısever: 'Gamzem ne olur geri dön'

"GAMZEM NE OLUR GERİ DÖN"

3 çocuğuyla bir başına kalan Serkan Tanrısever, gözyaşları arasında eşine seslendi. Eşinin fotoğrafını öpüp çok sevdiğini belirten Tanrısever, "Gamzem ne olur geri dön. Benim eşimi akrabaları doldurdu. Eşim onların dolduruşuna geldi. Bana mutlu değilim diyor ancak ben çalıştığım bütün parayla eşimi mutlu etmeye çalışıyorum, eşime ve çocuklarıma bakıyorum" diye konuştu.

Eşi evi terk eden Serkan Tanrısever: 'Gamzem ne olur geri dön'

HEM İŞİNDEN HEM EVİNDEN OLDU

"Kedi bile yavrusunu bırakıp gitmiyor" diyen Tanrısever, "3 çocuğumla şuanda ortada kaldım. Ev sahibi de beni evden çıkarıyor, şuanda karpuz satıyordum ancak çocuklara baktığım için karpuz da satamıyorum şu anda. Ne olur Gamzem evine dön. Ben ona hiç vurmadım, şiddet uygulamadım. Ben eşimi çok seviyorum devlet büyüklerim ne olur bize yardım etsin beni eşimle barıştırsınlar" dedi. Çiftin en büyük çocukları Çağan Efe ise annesinin sürekli babasının maaşını almak için boşanmak istediğini ifade etti.

Kaynak: İHA
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Adana, 3. Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Eşi evi terk eden Serkan Tanrısever: 'Gamzem ne olur geri dön' - Son Dakika


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