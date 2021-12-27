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Eşi evi terk edince pompalı tüfekle kendini rehin aldı! İkna çalışmaları saatler sürdü - Son Dakika

Eşi evi terk edince pompalı tüfekle kendini rehin aldı! İkna çalışmaları saatler sürdü

27.12.2021 10:41

Denizli'de eşi tarafından terk edilen şahıs, alkol aldıktan bir süre sonra pompalı tüfekle kendini rehin aldı. Ekiplerin saatler süren çalışmalarının ardından ikna olan şahsın, pompalı tüfeğinin boş olduğu anlaşıldı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Hürriyet Mahallesinde meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre, evden ayrılan eşine sinirlenen İbrahim Ö., alkol aldıktan sonra yanında bulunan pompalı tüfekle kendini rehin aldı.

Eşinin geri gelmesi için kendini rehin aldığı pompalı tüfek boş çıktı

KENDİNİ REHİN ALDI, BİR TÜRLÜ İKNA OLMADI

Ardından İbrahim Ö. bir el ateş ederek evinin kapılarını kilitledi. Sesi duyan komşuların ihbarı üzerine bölgeye gelen polis ekipleri İbrahim Ö.'yü ikna etmeye çalışsa da başarılı olamadı. Ekiplerin ulaştığı İbrahim Ö.'nün oğlu ise babasını ikna etmek için eve geldi. Burada bir süre kapıda babasını ikna etmeye çalışan oğlu ne yapsa da başarılı olamadı.

Eşinin geri gelmesi için kendini rehin aldığı pompalı tüfek boş çıktı

İKNA ÇALIŞMALARI 3 SAAT SÜRDÜ

Olay yerine gelen psikoloğun, "İbrahim abi elinde silah olunca olmuyor böyle, Hepimizin çoluğu çocuğu var, senin de çoluğun çocuğun var, hadi silahı bırak konuşalım. Ne ben yaklaşabiliyorum ne de polis arkadaşlar" sözlerini de yanıtsız bırakan İbrahim Ö., 3 saat boyunca ikna edilmeye çalışıldı.

Eşinin geri gelmesi için kendini rehin aldığı pompalı tüfek boş çıktı

POMPALI TÜFEĞİN BOŞ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Bir süre sonra oğlunu yanına alan İbrahim Ö., ardından kapıyı açarak elinde bulunan pompalı tüfeği polis ekiplerine verdi. Ekipler tarafından üst araması yapılan İbrahim Ö. gözaltına alınırken, pompalı tüfeğin içinin ise boş olduğu ortaya çıktı. Yaklaşık 3 saat boyunca çaba sarf eden ekipler, vatandaşlardan takdir topladı.

Eşinin geri gelmesi için kendini rehin aldığı pompalı tüfek boş çıktı
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Pamukkale, Denizli, Polis, Alkol, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Eşi evi terk edince pompalı tüfekle kendini rehin aldı! İkna çalışmaları saatler sürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eşi evi terk edince pompalı tüfekle kendini rehin aldı! İkna çalışmaları saatler sürdü - Son Dakika
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