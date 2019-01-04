Son Dakika Haberleri: Eşi Evi Terk Edince Pompalı Tüfekle Ortalığı Birbirine Kattı

Eşi Evi Terk Edince Pompalı Tüfekle Ortalığı Birbirine Kattı

1 saat önce

Eşi evi terk edince pompalı tüfekle ortalığı birbirine kattı Eşinin çocukları ile birlikte evi terk etmesine sinirlenen bir şahıs eline aldığı pompalı tüfek ile rastgele çevreye ateş etti Özel Harekat Timleri'nin anonsunu duyunca teslim olan şahıs, gözaltına alınırken, "Benim kafamı eğmeyin,...

Eşi evi terk edince pompalı tüfekle ortalığı birbirine kattı
Eşinin çocukları ile birlikte evi terk etmesine sinirlenen bir şahıs eline aldığı pompalı tüfek ile rastgele çevreye ateş etti
Özel Harekat Timleri'nin anonsunu duyunca teslim olan şahıs, gözaltına alınırken, "Benim kafamı eğmeyin, benim kafam hep dik durur" dedi.

ANTALYA - Antalya'da eşinin çocukları ile birlikte evi terk etmesine sinirlenen bir şahıs eline aldığı pompalı tüfek ile rast gele çevreye ateş etti. Olay yerine giden polis ekiplerini yanına yaklaştırmayan şahıs Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Eşinin çocuklarını göstermediğini iler süren şahıs, gözaltına alındığı sırada, başını eğmeye çalışan polislere,
"Benim kafamı eğmeyin, benim kafam hep dik durur" dedi.
Polisi alarma geçiren olay, saat 21.30 sıralarında Karşıyaka Mahallesi Gazi Bulvarı üzerinde bulunan bir parkta meydana geldi. İddiaya göre eşinin çocukları ile birlikte evi terk ettiğini öğrenen Abdurrahman Ç. isimli şahıs, parka gelerek pompalı tüfekle çevreye rast gele ateş etmeye başladı. Silah sesleri duyanların durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekiplerini gören Abdurrahman Ç. ekiplerini yanına yaklaştırmazken havaya 2 el daha ateş etti. Bunun üzerine bölgeye çok sayıda resmi ve sivil polis ekipleri sevk edildi. Her hangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çevrede geniş güvenlik önlemi alınırken, polis ekiplerine çelik yeleklerini giymeleri yönünde anons edildi. Bölgeye aynı zamanda Uyarıları dikkate almayan Abdurrahman Ç. için Antalya Emniyet Müdürlüğü Özel harekat Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerden de destek istendi. Bölgede aynı zamanda araç ve yaya trafiğine kapatıldı.
"Kafamı eğmeyin"
Ardından Özel harekat Şube Müdürlüğü'ne bağlı müzakereciler Abdurrahman Ç'yi ikna etmek için uzun süre uğraş verdi. Park içerisinde elinde pompalı tüfek ile dolaşan ve bir yandan da telefonda görüşen Abdurrahman Ç. ikna edilemeyince operasyon hazırlığı yapan Özel Harekat Timleri şahsa elindeki silahı bırakması yönünde megafonla ikazda bulundu. Abdurrahman Ç., timlerin ikinci anonsu sonrası elindeki silahı kaldırıma bırakan teslim oldu.
Ardından kelepçelenerek gözaltına alınan Abdurrahman Ç., araca bindirilmeden önce polislerin kafasını eğmesine de "Benim kafamı eğmeyin. Benim Kafam hep diktir" diyerek tepki gösterdi.
Abdurrahman Ç.'nin ilk ifadesinde, evi terk eden eşinin kendisine çocuklarını göstermediğine sinirlendiği için böyle bir eyleme kalkıştığını söylediği belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 12:24 Kaynak: İHA

Polis, 3. Sayfa
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