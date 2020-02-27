Esi fabrika binasının duvarı mahalle halkını tedirgin ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Esi fabrika binasının duvarı mahalle halkını tedirgin ediyor - Son Dakika

Esi fabrika binasının duvarı mahalle halkını tedirgin ediyor

6 saat önce

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde, her gün yüzlerce kişinin yanından geçtiği 7 metre yüksekliğinde, 200 metre uzunluğunda olan atıl durumdaki bir fabrikaya ait bahçe duvarı, tehlike yaratıyor.

Esi fabrika binasının duvarı mahalle halkını tedirgin ediyor, System.String[]

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde, her gün yüzlerce kişinin yanından geçtiği 7 metre yüksekliğinde, 200 metre uzunluğunda olan atıl durumdaki bir fabrikaya ait bahçe duvarı, tehlike yaratıyor. Barbaros Mahalle Muhtarı Siyami Alak ve bölgede yaşayanlar, üzücü bir olay yaşanmadan yetkilileren önlem alınması istedi.

Barbaros, Yarhasanlar ve Yeni Mahalleleri'nin kesiştiği noktada yer alan ve 14 yıl önce kapısına kilit vurulan yağ üretim fabrikasının geriye kalan duvarları tehlike saçıyor. Her gün yüzlerce insanın geçtiği kaldırımın bitişiğinde yer alan 7 metre yüksekliğinde, 200 metre uzunluğundaki duvarın üzerinde bulunan sıva parçaları, zaman zaman kaldırıma düşerek vatandaşları zor duruma düşürüyor. 2005 yılında kontrollü olarak parça parça yıkılan fabrika duvarından geriye kalan bölümün de bir an önce yıkılmasını isteyen vatandaşlar, her gün kullandıkları bu yol güzergahında tehlike yaşadıklarını söyledi.

'TEHLİKE ARZ EDİYOR'

Barbaros Mahalle Muhtarı Siyami Alak, "Atıl durumdaki fabrikanın duvarı büyük tehlike arz ediyor. Biz yetkililerden bu duvarın bir önce buradan kaldırılmasını istiyoruz. Lütfen birisinin canı yanmadan harekete geçilsin. Yarın herhangi bir deprem yada rüzgarlı havada yukarıdan kaldırıldan geçenlerin başına tuğla düşerse, kötü sonuçlar doğurabilir. Sonra bunun sorumlusu kim olacak. Berlin duvarı bile yıkıldı ama bizim fabrikanın duvarı hala duruyor" dedi.

VATANDAŞLAR TEDİRGİN

30 yıldır duvarın yanından geçtiğini anlatan Barbaros Mahallesi sakinlerinden evli, 3 çocuk babası emekli Halil Uz (53), "Duvardan gerçekten çok korkuyoruz. Rüzgardan yıkılma ihtimali var. Gelip geçerken sürekli tedirginiz. Burayı yıkarak yerine tel yapsalar daha güzel olur" dedi.

Bir diğer Barbaros Mahallesi sakini Sabri Özünal (35) da "Doğduğumdan beri bu mahallede yaşıyorum. Devamlı da bu duvarın önünden geçen yolu ve kaldırımı kullanıyorum. Ancak, buradan geçerken gerçekten duvarın yıkılmasından çok korkuyoruz. Gereken neyse yetkililerin bir an önce yapmasını istiyoruz" diye konuştu.


Barbaros Mahallesi, Şehzadeler, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 03:51 Kaynak: DHA
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