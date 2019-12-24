Eşi fark etti ölümden döndü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eşi fark etti ölümden döndü - Son Dakika

Eşi fark etti ölümden döndü

6 saat önce

DÜZCE'de, Mehmet Çelik (45) doğalgaz sızıntısından zehirlenirken misafirlikten dönen eşinin haber vermesi sonucu kurtarıldı.

DÜZCE'de, Mehmet Çelik (45) doğalgaz sızıntısından zehirlenirken misafirlikten dönen eşinin haber vermesi sonucu kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan Mehmet Çelik tedavi altına alındı.

Olay, gece saatlerinde Kiremitocağı Mahallesi 1001 Sokak'ta meydana geldi. Mehmet Çelik eşi ve çocukları komşularına gidince evde yalnız kaldı. Bir süre sonra Mehmet Çelik eşinin telefonlarına cevap vermedi. Eve dönen kadın eşinin kapıyı açmaması üzerine durumu itfaiyeye haber verdi. Merdivenli araçla evin balkonundan içeri giren itfaiye ekibi, Mehmet Çelik'i mutfakta yarı baygın halde buldu. Eve girildiğinde aşırı doğalgaz kokusu fark edildi. Sızan gazdan zehirlenen Mehmet Çelik, 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Eşi fark etti ölümden döndü

Mehmet Çelik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 01:43 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Trabzon'da 26 noktada orman yangını çıktı! Valilik kriz masası kurdu
Tacizle suçlanan kişi serbest kalınca, mahalleli sokağa döküldü Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Türkiye, Müslüman bir ülke olduğu için AB'ye alınmıyor Yemekten sonra rahatsızlanan 74 asker hastaneye kaldırıldı

Son Dakika Haberleri
08:10 Kara yollarında durum - Son Dakika
08:05 Adana'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika
07:56 İçişleri ve Sağlık Bakanlığı 229 uzman yardımcısı alacak - Son Dakika
07:54 ABONELERİMİZİN BİLGİSİNE: CANLI YAYIN - Son Dakika
07:50 Adana'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika
07:37 Trabzon'da 26 noktada orman yangını çıktı! Valilik kriz masası kurdu - Son Dakika
23:52 Tacizle suçlanan kişi serbest kalınca, mahalleli sokağa döküldü - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2019 08:13:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Eşi fark etti ölümden döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]