Eşi fark etti ölümden döndü - Son Dakika
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Eşi fark etti ölümden döndü

6 saat önce

DÜZCE'de, doğalgaz sızıntısından zehirlenen Mehmet Çelik (45), misafirlikte dönen eşinin haber vermesi sonucu kurtarıldı.

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DÜZCE'de, doğalgaz sızıntısından zehirlenen Mehmet Çelik (45), misafirlikte dönen eşinin haber vermesi sonucu kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan Mehmet Çelik tedaviye alındı.

Olay gece saatlerinde Kiremitocağı Mahallesi 1001 Sokakta meydana geldi. Mehmet Çelik eşi ve çocukları komşularına gidince evde yalnız kaldı. Bir süre sonra Mehmet Çelik eşinin telefonlarına cevap vermedi. Endişelenerek eve erken dönen kadın, eşinin kapıyı açmaması üzerine durumu itfaiyeye haber verdi. Merdivenli araçla evin balkonundan içeri giren itfaiye ekibi, Mehmet Çelik'i mutfakta yarı baygın halde buldu. Eve girildiğinde aşırı gaz kokusu fark edildi. doğalgaz sızıntısından zehirlendiği anlaşılan Mehmet Çelik, 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Mehmet Çelik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 02:10 Kaynak: DHA
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