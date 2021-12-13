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Eşi hastalanınca simit tablasını alıp sokağa çıktı, evinin hem annesi hem de babası oldu - Son Dakika

Eşi hastalanınca simit tablasını alıp sokağa çıktı, evinin hem annesi hem de babası oldu

13.12.2021 19:17

Eşi hastalanınca simit tablasını alıp sokağa çıktı, evinin hem annesi hem de babası olduELAZIĞ Elazığ'da yaşayan 3 çocuk annesi Aylin Akdoğan, eşi hastalanınca simit satarak hem evini geçindiriyor hem de hasta kocası ve çocuklarına bakıyor.

Eşi hastalanınca simit tablasını alıp sokağa çıktı, evinin hem annesi hem de babası oldu

ELAZIĞ Elazığ'da yaşayan 3 çocuk annesi Aylin Akdoğan, eşi hastalanınca simit satarak hem evini geçindiriyor hem de hasta kocası ve çocuklarına bakıyor.

Elazığ'da ikamet eden 3 çocuk annesi Aylin Akdoğan'ın eşinin 6 ay önce beyninde tümör olduğu saptandı. Rahatsızlığı nedeniyle çalışamayan eşi ve çocuklarına bakmak zorunda olan Aylin Akdoğan, küçük bir tezgahta simit satmaya başladı. Yaz kış demeden günde 6 saat çalışıp simit satan anne Akdoğan, 3 çocuğuna hem annelik hem de babalık yapıyor. Kazandığı parayla çocuklarının ve hasta eşinin ihtiyaçlarını karşılayarak vefa örneği gösteren Akdoğan, özellikle havaların soğumasıyla birlikte dışarıda satışların zorlaştığını söyledi. Eşinin rahatsızlığından sonra simit satmaya başladığını dile getiren Aylin Akdoğan, "Eşim rahatsızlandıktan sonra eve bir gelir girmediği için ben simit satarak hem hasta eşime hem de 3 çocuğuma bakmaya başladım. Çocuklarıma hem annelik hem de babalık yapıyorum. Akşam saat 4 gibi geliyorum saat 8-9 gibi eve gidiyorum. O saatlerde gelmemin sebebi ise çocuklarıma bakacak kimsem yok. Görümcem okuldan geliyor çocuklarıma bakıyor. Ben de gelip simit satıyorum geçimimi bu şekilde sağlamaya çalışıyorum. Devletimizden Allah razı olsun. 20 tane simit alıyorum, 70-80 lira karım oluyor. Bazen hiç olmuyor, satamıyorum. Bazen hepsini satıyorum. Nasip bazen elimde kalıyor bazen de hava soğuk olduğu zaman gelemiyorum. Kış geldi, hava soğuk. Bu şekilde olmaz yani kimse almaz, virüsten dolayı da zaten kimse fazla almıyor. Bu şekilde geçimimi sağlamaya çalışıyorum" dedi.

Eşi hastalanınca simit tablasını alıp sokağa çıktı, evinin hem annesi hem de babası oldu
Eşi hastalanınca simit tablasını alıp sokağa çıktı, evinin hem annesi hem de babası oldu
Eşi hastalanınca simit tablasını alıp sokağa çıktı, evinin hem annesi hem de babası oldu
Eşi hastalanınca simit tablasını alıp sokağa çıktı, evinin hem annesi hem de babası oldu

Elazığ, Tümör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Eşi hastalanınca simit tablasını alıp sokağa çıktı, evinin hem annesi hem de babası oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eşi hastalanınca simit tablasını alıp sokağa çıktı, evinin hem annesi hem de babası oldu - Son Dakika
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