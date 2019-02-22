Son Dakika Haberleri: Eşi Hastalanınca Sokak Sokak Gezip Atık Toplamaya Başladı

Eşi Hastalanınca Sokak Sokak Gezip Atık Toplamaya Başladı

1 saat önce

Ankara'da oturan Esma Taş (48), markette çalışan eşi Halil Taş'ın (46), 5 yıl önce hastalanarak çalışamaz duruma gelmesi ardından, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yardımlarına ek olarak topladığı plastik atıkları satarak geçimini sağlamaya başladı.

Eşi Hastalanınca Sokak Sokak Gezip Atık Toplamaya Başladı, System.String[]
Ankara'da oturan Esma Taş (48), markette çalışan eşi Halil Taş'ın (46), 5 yıl önce hastalanarak çalışamaz duruma gelmesi ardından, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yardımlarına ek olarak topladığı plastik atıkları satarak geçimini sağlamaya başladı.

Markette çalışan Halil Taş, 2014 yılında rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırıldı. Beyin damarlarının tıkandığı saptanan Taş, tedavisinin ardından taburcu edildi. Daha sonra bağırsak sorunu da yaşayan Halil Taş, çalışamaz duruma geldi.

Esma Taş'ın başvurusu üzerine Yenimahalle Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, aileye aylık 300 TL yardımda bulunurken, Ankara Büyükşehir Belediyesi de her ay gıda yardımı yapmaya başladı.

Esma Taş, buna rağmen geçimini sağlayabilmek için sokaklardan atık plastik toplayıp satmaya başladı. Taş, hergün sokaklarda gezerek topladığı atık plastikleri satarak ayda 400 TL gelir elde ettiğini söyledi.

Esma Taş, eşinin hastalıkları nedeniyle 5 yıldır çalışamadığını, devlet ve belediyenin yaptığı yardımların geçinmeleri için yeterli olmadığını belirtti. Esme Taş, şöyle konuştu:

"Bu kadar yıl eşim evimizin geçimini sağladı. Onu bu halde bırakıp gidemezdim. 'Sen otur ben çalışırım' dedim.  Evlilik işi pazara kadar değil mezara kadar. Eşim yalnız başına dışarı çıkamıyor. Dengesi bozuluyor ve bayılıyor. Bu yüzden ben çalışıyorum. Topladığım plastik şişeleri biriktiriyorum. 1 tonu bulunca satıyorum" dedi.

Görüntü dökümü

-Esma Taş ile röp

-Detaylar 

Kaan ULU/ANKARA, -

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 02:40 Kaynak: DHA

Yenimahalle, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara, Güncel
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