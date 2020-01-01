Eşi hastanede yatan yabancı uyruklu adamın şüpheli ölümü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Eşi hastanede yatan yabancı uyruklu adamın şüpheli ölümü - Son Dakika

Eşi hastanede yatan yabancı uyruklu adamın şüpheli ölümü

6 saat önce

Isparta'da yabancı uyruklu erkek şahıs evinde ölü olarak bulundu.

Eşi hastanede yatan yabancı uyruklu adamın şüpheli ölümü, System.String[]

Isparta'da yabancı uyruklu erkek şahıs evinde ölü olarak bulundu.


Olay, kent merkezindeki Yedişehitler Mahallesi 2928. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, eşi doğum yaptığı için hastanede olan 29 yaşındaki Afgan uyruklu Shah Vali'ye ulaşamayan arkadaşı eve geldiğinde şahsı hareketsiz vaziyette buldu. Durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine 112 acil servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Söz konusu yere gelen sağlık ekipleri, şahsa gerekli müdahaleyi yaptıktan sonra öldüğünü belirledi. Ekiplerin gerekli incelemeyi yapmasının ardından talihsiz adamın cansız bedeni cumhuriyet savcısının talimatıyla otopsi yapılmak üzere morga gönderildi.


'Şüpheli ölüm' olarak kayıtlara geçen olayla ilgili soruşturma başlatılırken eşi yeni doğum yaptığı için hastanede olduğu öğrenilen şahsa 2 gündür ulaşılamadığı öne sürüldü. - ISPARTA

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 02:36 Kaynak: İHA
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