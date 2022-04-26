Eşi için "intihar" ihbarında bulundu, cinayet şüphesiyle gözaltına alındı - Son Dakika

Fatih ilçesi Zeyrek Mahallesi'nde geçtiğimiz Pazar günü meydana gelen olayda katil zanlısı Yalçın Narman (34), 4 senedir evli olduğu ve 2 çocuğunun annesi olan Fatma Narman (21)'ın intihar ettiğini polise ihbar etti. İhbar üzerine polis ekipleri kısa sürede olayın yaşandığı eve geldi.

EŞİNİ YARALI GÖRÜNCE TABANCAYI ÇEKMECEYE KOYMUŞ

Polislere kapıyı açan katil zanlısı, eve geldiğinde eşinin yaralı bulduğunu söyledi. Yaralı eşinin yanında kendisine ait tabancayı görünce paniklediğini söyleyen Narman, tabancayı şifonyerin çekmecesine koyduğunu ifade etti.

GÖĞSÜNDEN VE KALÇASINDAN VURULDUĞU TESPİT EDİLDİ

Fatma Narman'ın hayatını kaybettiğini belirleyen sağlık ekipleri, talihsiz kadının göğsünden ve kalçasından vurulduğunu tespit etti. Fatma Narman'ın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

CİNAYET ŞÜPHESİYLE GÖZALTINA ALINDI

2 yerinden vurulan kadının cinayete kurban gittiği şüphesi üzerine Yalçın Narman ile kardeşi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yalçın Narman mahkemece tutuklanırken, kardeşi ise adli kontrol kararıyla serbest kaldı.

YENİ TAŞINMIŞLAR

Yaşananları anlatan mahalle esnafı İlhan Apayadın, "Birden kalabalık oldu. Baktık. Polisler ve olay yeri inceleme geldi. Anladık ki; cinayet olmuş. Yeni taşındığı için tanımıyorduk" dedi.