Eşi ile 2 çocuğunu öldürüp intihar eden güvenlik görevlisi, arkadaşlarından 'helallik' istemiş - Son Dakika
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Eşi ile 2 çocuğunu öldürüp intihar eden güvenlik görevlisi, arkadaşlarından 'helallik' istemiş

09.10.2022 14:52

ANKARA'nın Altındağ ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Zuhal (42) ile çocukları Tuğçe (12) ve Yusuf'u (9) bıçaklayarak, öldürdükten sonra intihar eden güvenlik görevlisi Mehmet Uğur'un (47), olaydan önce arkadaşlarına 'Hakkınızı helal edin' mesajı attığı ortaya çıktı.

ANKARA'nın Altındağ ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Zuhal (42) ile çocukları Tuğçe (12) ve Yusuf'u (9) bıçaklayarak, öldürdükten sonra intihar eden güvenlik görevlisi Mehmet Uğur'un (47), olaydan önce arkadaşlarına 'Hakkınızı helal edin' mesajı attığı ortaya çıktı.

Olay, gece saatlerinde Battalgazi Mahallesi'nde meydana geldi. Bir kurumda güvenlik görevlisi olarak çalışan Mehmet Uğur, iddiaya göre, hakkındaki uzaklaştırma kararına rağmen 1 aydır ayrı yaşadığı eşinin evine geldi. Burada çıkan tartışmada Uğur, eşi Zuhal ile çocukları Tuğçe ve Yusuf'u bıçaklayarak öldürdü. Uğur, daha sonra arkadaşlarına 'Hakkınızı helal edin' mesajı atıp, ardından da kendini evin doğal gaz borusuna astı. Mesajı alan arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İnceleme sonrası 4 kişinin cenazesi, otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Mehmet Uğur'un cenazesi, ikindi namazı sonrası Karşıyaka Mezarlığı'nda, anne ile çocuklarının cenazesi ise Çubuk ilçesine bağlı Eğriekin köyünde toprağa verilecek. Olay ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)

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Kaynak: DHA

Mehmet Uğur, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eşi ile 2 çocuğunu öldürüp intihar eden güvenlik görevlisi, arkadaşlarından 'helallik' istemiş - Son Dakika

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