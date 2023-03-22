Eşi ile ilişkisi bulunduğunu öne sürdüğü şahsı takip ederek silahla başından vurdu

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Sultaniye Mahallesi Aşık Şenlik Caddesi'nde yaşanan olayda S.Ç. isimli zanlı, eşi ile ilişkisi olduğunu düşündüğü şahsı takip etmeye başladı. Şahsın evinden çıkmasıyla peşine düşen S.Ç., bir süre sonra silahını çıkartarak başına ateş etti.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Şahıs olay yerinde hayatını kaybederken, S.Ç. de başından ayrılmayarak polis ekiplerini bekledi. Şüpheli, olay yerine gelen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerince gözaltına alındı.

CİNAYET ANI KAMERADA

S.Ç.'nin öldürdüğü şahsı takip ettiği anlar güvenlik kamerasına da yansıdı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.