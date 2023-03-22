Eşi ile ilişkisi bulunduğunu öne sürdüğü şahsı takip ederek silahla başından vurdu - Son Dakika
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Eşi ile ilişkisi bulunduğunu öne sürdüğü şahsı takip ederek silahla başından vurdu

22.03.2023 14:05

İstanbul Esenyurt'ta bir kişi, eşi ile ilişkisi olduğunu ileri sürdüğü şahsı takip ederek başından tabancayla vurdu. Şahıs olay yerinde yaşamını yitirirken, zanlının öldürdüğü şahsı takip ettiği anlar kameralara yansıdı.

Sultaniye Mahallesi Aşık Şenlik Caddesi'nde yaşanan olayda S.Ç. isimli zanlı, eşi ile ilişkisi olduğunu düşündüğü şahsı takip etmeye başladı. Şahsın evinden çıkmasıyla peşine düşen S.Ç., bir süre sonra silahını çıkartarak başına ateş etti.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Şahıs olay yerinde hayatını kaybederken, S.Ç. de başından ayrılmayarak polis ekiplerini bekledi. Şüpheli, olay yerine gelen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerince gözaltına alındı.

Eşi ile ilişkisi olduğunu düşündüğü şahsı takip ederek başından vurdu

CİNAYET ANI KAMERADA

S.Ç.'nin öldürdüğü şahsı takip ettiği anlar güvenlik kamerasına da yansıdı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Eşi ile ilişkisi olduğunu düşündüğü şahsı takip ederek başından vurdu
Kaynak: İHA
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Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro, Esenyurt, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eşi ile ilişkisi bulunduğunu öne sürdüğü şahsı takip ederek silahla başından vurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eşi ile ilişkisi bulunduğunu öne sürdüğü şahsı takip ederek silahla başından vurdu - Son Dakika
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