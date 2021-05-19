Eşi ile ilişkisi olduğunu iddia ettiği şahsı 7 bıçak darbesiyle öldürdü - Son Dakika

Güzelyurt Mahallesi Limonlu Sokak Ceren Parkı önünde gece meydana gelen olayda 28 yaşındaki Hacı T., eşiyle ilişkisi olduğundan şüphelendiği 27 yaşındaki İbrahim A. ile tartışmaya başladı.

7 BIÇAK DARBESİ ALDI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrasında Hacı T. yanında bulundurduğu bıçakla İbrahim A.'yı boğazından ve kalbinden olmak üzere 7 bıçak darbesiyle öldürdü.

EMNİYETE GİDİP TESLİM OLDU

Hacı T. cinayet sonrası Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kale Şehit İsmail Arslan Polis Merkezi Amirliğine giderek teslim olurken, olay yerine giden sağlık ekipleri İbrahim A.'nın hayatını kaybettiğini tespit etti. Kale Şehit İsmail Arslan Polis Merkezi Amirliği tarafından gözaltına alınan Hacı T. hakkında adli tahkikatın başlatıldığı öğrenildi.