Eşi ile kızını haşladığı sıcak suyun 'silah' sayılması ve 6 yıla kadar hapsi istendi - Son Dakika

Eşi ile kızını haşladığı sıcak suyun 'silah' sayılması ve 6 yıla kadar hapsi istendi

06.02.2021 08:27

KONYA'da, sabah kahvaltı için uyandırdığı eşi Rukiye Ay (23) ve kızı Eylül'ü (1,5) üzerlerine sıcak su dökerek, haşlayan ve olaydan sonra tutuklanan Ali Ay (28) hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'nca iddianame hazırlandı.

KONYA'da, sabah kahvaltı için uyandırdığı eşi Rukiye Ay (23) ve kızı Eylül'ü (1,5) üzerlerine sıcak su dökerek, haşlayan ve olaydan sonra tutuklanan Ali Ay (28) hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'nca iddianame hazırlandı. Sıcak suyun 'silah' olarak değerlendirilmesi istenen iddianamede Ali Ay'ın, eşini yaraladığı gerekçesiyle 1 yıldan 4,5 yıla kadar, kızını yaraladığı için de 4 aydan 1,5 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanması talep edildi. Ay'ın ayrıca eşini tehdit ettiği için 2 yıldan 5 yıla kadar da hapsi istendi.

Merkez Karatay ilçesi Nakipoğlu Mahallesi'nde oturan, 6 yıllık evli Rukiye Ay, iddiaya göre, 9 Ocak'ta kahvaltı yapmak için eşi Ali Ay'ı uyandırdı. Buna sinirlenen Ali Ay, yaşanan tartışmanın ardından çaydanlıktaki sıcak suyu eşinin üzerine döktü. Bu sırada sıcak su, kızları Eylül'ün de ayaklarına sıçradı. Kızını kucağına alıp, komşularının evine sığınan Rukiye Ay, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Ali Ay, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ve eşinin avukatının itirazı üzerine yeniden gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Ay, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Tutuklu sanık Ali Ay hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. 'Kasten yaralama' ve 'tehdit' suçlarından yargılama talep edilen iddianamede Rukiye Ay'ın, kahvaltı için eşi Ali Ay'ı uyandırdığı ve bunun üzerine çift arasında tartışma çıktığı belirtildi. Ali Ay'ın tartışma sırasında 'Sen hiçbir şeyi hak etmiyorsun, çocuğu alıp tekmeyi basacağım' diyerek tehdit eylemini gerçekleştirdiği vurgulandı. Ali Ay'ın ardından sıcak suyu eşinin başından aşağı döktüğüne ve yanındaki kızı Eylül'ün bacağına isabet ettiğine yer verildi. İddianameye göre, Rukiye Ay da ifadesinde olayı anlatıp, sıcak suyla haşlandıktan sonra ambulansı aramaya çalıştığını ancak eşinin engel olduğunu, bunun üzerine kızını yanına alarak karşı komşuya sığındığını söyledi.

KASITLI OLARAK DÖKMEMİŞ

İddianamede Ali Ay'ın ifadesine de yer verildi. Ay, ifadesinde, eşinin uyandırması üzerine kahvaltı sofrasına oturduğunu belirterek, "Kahvaltı sofrasına oturduktan sonra tartıştık. Çaydanlıktan kendi bardağıma çay dolduracağım esnada eşim elime saldırdı. Dökülmemesi için çaydanlığı havaya kaldırdım. Bu esnada sıcak su kendi sol elime ve eşimin sırt kısmına döküldü. Olay nedeniyle panik yapıp, babamı aradım. Çocuğumun üzerine su döküldüğünden haberim olmadı. Kasıtlı olarak eşim ve kızımın üzerine kaynar su dökmedim" dedi.

ANNE İLE KIZINDA İKİNCİ DERECE YANIK

İddianamede, Rukiye Ay'ın sırtında ve her iki omuzu ile vücudunun büyük bölümünde ikinci derece yanık oluştuğu ve basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek nitelikte olduğu anlatıldı. Eylül'ün ise sağ ayağında ikinci derece yanık oluştuğu ve basit tıbbi müdahaleyle giderilebileceği belirtildi.

'SICAK SU, SİLAH SAYILSIN' TALEBİ

İddianamede, Ali Ay'ın ifadesinde eşinin eline vurması sonucu çaydanlıktaki suyun döküldüğünü söylememesine rağmen Rukiye Ay'ın vücudunun büyük bölümünün yaralanmasının hayatın olağan akışına uygun olmadığı, sanığın savunması ise suçtan ve cezadan kurtulmaya yönelik olarak değerlendirildi. Ali Ay'ın, sıcak suyun eşinin yanındaki kızına da gelebileceğini öngörmesine rağmen eylemine devam ederek, yaş itibarıyla kendisini savunamayacak durumda olan çocuğunu ve eşini yaraladığının anlaşıldığına da değinildi. Sıcak suyun ise Yargıtay 12'nci Ceza Dairesi tarafından verilen karar örnek gösterilerek, 'silah' niteliğinde değerlendirilmesi gerektiği belirtildi.

6 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Ali Ay'ın, eşini yaraladığı gerekçesiyle 1 yıldan 4,5 yıla kadar, kızını yaraladığı için de 4 aydan 1,5 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanması talep edildi. Ali Ay'ın ayrıca eşini tehdit ettiği için de 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ile cezalandırılması istendi.

Eşi ile kızını haşladığı sıcak suyun 'silah' sayılması ve 6 yıla kadar hapsi istendi
Eşi ile kızını haşladığı sıcak suyun 'silah' sayılması ve 6 yıla kadar hapsi istendi
Eşi ile kızını haşladığı sıcak suyun 'silah' sayılması ve 6 yıla kadar hapsi istendi
Eşi ile kızını haşladığı sıcak suyun 'silah' sayılması ve 6 yıla kadar hapsi istendi
Eşi ile kızını haşladığı sıcak suyun 'silah' sayılması ve 6 yıla kadar hapsi istendi
Eşi ile kızını haşladığı sıcak suyun 'silah' sayılması ve 6 yıla kadar hapsi istendi
Eşi ile kızını haşladığı sıcak suyun 'silah' sayılması ve 6 yıla kadar hapsi istendi
Eşi ile kızını haşladığı sıcak suyun 'silah' sayılması ve 6 yıla kadar hapsi istendi
Eşi ile kızını haşladığı sıcak suyun 'silah' sayılması ve 6 yıla kadar hapsi istendi
Eşi ile kızını haşladığı sıcak suyun 'silah' sayılması ve 6 yıla kadar hapsi istendi

Cumhuriyet Başsavcılığı, Ali Ay, Silah, Eylül, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Eşi ile kızını haşladığı sıcak suyun 'silah' sayılması ve 6 yıla kadar hapsi istendi - Son Dakika


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